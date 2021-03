Netflix torna su Google TV, almeno in parte

Redazione Webnews,

Netflix torna a comparire tra i contenuti del sistema operativo di Google per il salotto. Non si tratta ancora di una pace definitiva, ma il numero uno dei servizi televisivi in streaming sta tornando su Google TV stando a quanto rivela il portale 9to5google. La novità sarebbe emersa nelle ultime due settimane e un indizio giunge dall’ultima edizione di Google Chromcast. Rispetto alla precedente generazione di Android TV, ora nell’interfaccia vengono aggregati i contenuti di tanti servizi in streaming, in modo da fornire agli utenti suggerimenti personalizza sulla base dei propri gusti.

In sostanza, l’obiettivo è quello di fornire contenuti incrociati tra diverse piattaforme e tra queste figura appunto anche Netflix. Peccato, però, che a partire da novembre 2020, i contenuti originali di questa servizio non venissero più inseriti tra i suggerimenti, né tra i risultati delle ricerche. Inoltre, serie come La regina degli Scacchi o Stranger Things, scomparivano dall’elenco delle cose suggerite da guardare. Qualcuno ha ipotizzato che Google e Netflix non avessero trovato l’accordo su alcune condizioni del servizio, anche se BigG aveva sempre dribblato abilmente la questione sostenendo che gli accordi con i partner commerciali vanno sempre negoziati in maniera individuale.

Netflix torna in parte su Google TV

Che le due società siano riuscite almeno in parte a trovarsi a metà strada? Qualche passo avanti sicuramente è stato fatto, perché la novità è che ora tramite Google TV è ora possibile esplorare la directory di contenuti di Netflix. Inoltre, se si cerca un titolo che è presente su diversi servizi a cui si è abbonati e tra questi c’è anche Netflix, il sistema ci chiede dove vogliamo guardarlo. E non è tutto, perché nell’elenco de “i tuoi servizi” in cui sono presenti tutti gli account collegati, ora compare di nuovo anche Netflix. Ad oggi, però, non è ancora possibile aggiungere le produzioni originali Netflix alle cose da guardare; i contenuti originali di questa piattaforma non appaiono tra i risultati di ricerca di Google TV per smartphone Android e non compaiono tra i suggerimenti personalizzati di cose da guardare.