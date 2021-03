Windows 10, risolto bug che bloccava i PC con la stampa

Matteo Tontini,

Microsoft sta risolvendo il grosso problema che mandava in tilt i computer con Windows 10, causando una blue screen, ogni qualvolta si tentasse di lanciare la stampa. Nel caso in cui foste incappati in questo grattacapo, l’aggiornamento di oggi dovrebbe consentirvi di riprendere a stampare senza alcun problema.

Nelle note relative all’update, Microsoft afferma che il problema riguardava solo “determinate stampanti che utilizzano alcune app”, ma non chiarisce quali siano i modelli in questione. Sembra comunque che si trattasse di alcune stampanti Kyocera, Ricoh e Zebra; nel caso in cui, quindi, se ne possedeste una, è un tipo di errore che sarebbe estremamente fastidioso, soprattutto se stampare fosse un’attività quotidiana e non qualcosa fatta di tanto in tanto.

Qualora foste stati colpiti da questo problema, potrete scaricare l’aggiornamento andando su Impostazioni> Aggiornamento e sicurezza> Windows Update e facendo clic su Verifica aggiornamenti. Si spera che, dopo averlo eseguito, la stampante e il computer possano tornare di nuovo amici. In ogni caso, è possibile anche che l’aggiornamento sia stato eseguito in automatico, ma è sempre bene controllare attraverso il percorso sopraccitato.

A proposito di Windows 10, non è la prima volta che un update entra in conflitto con alcuni modelli di stampante. Già a giugno 2020, infatti, un errore impediva la stampa.