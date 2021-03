Sony svela i nuovi controller del PSVR per PS5

Visori per realtà virtuale in offerta

Redazione Webnews,

La promessa è stata mantenuta. Sappiamo ormai da settimane che Sony sta lavorando ad un nuovo visore per la realtà virtuale PSVR per la nuova PlayStation 5, ma sappiamo anche che il nuovo dispositivo non arriverà prima del 2022.

Sony, però, aveva promesso che ci avrebbe tenuto aggiornati sullo stato dei lavori e oggi, a sorpresa, ha svelato i nuovi controller del visore ancora avvolto dal massimo riserbo. È ancora una volta Hideaki Nishino di PlayStation ad illustrare nel dettaglio i nuovi controller che segnano un taglio netto col passato e introducono un design futuristico e con caratteristiche in arrivo dai controller DualSense di PlayStation 5.

I controller del nuovo PSVR assumono una forma sferica che ci consentirà un’impugnatura naturale e una maggiore libertà durante le nostre lunghe sessioni di gioco.

Le novità, però, non si fermano all’innovativo design. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi controller:

Grilletti adattivi : ogni controller VR (sinistro e destro) include un grilletto adattivo che aggiunge tensione palpabile quando viene premuto, come avviene con il controller DualSense. Se hai giocato a un titolo per PS5, conoscerai la tensione che si prova premendo i tasti L2 o R2, come quando tendi un arco per scoccare una freccia. Applicando tale meccanica al VR, l’esperienza viene amplificata e portata a un livello superiore.

: ogni controller VR (sinistro e destro) include un grilletto adattivo che aggiunge tensione palpabile quando viene premuto, come avviene con il controller DualSense. Se hai giocato a un titolo per PS5, conoscerai la tensione che si prova premendo i tasti L2 o R2, come quando tendi un arco per scoccare una freccia. Applicando tale meccanica al VR, l’esperienza viene amplificata e portata a un livello superiore. Feedback aptico : il nuovo controller sarà caratterizzato da un feedback aptico ottimizzato per il suo design, per offrire sensazioni di gioco più incisive, modulate e ricche di sfumature. Mentre attraversi un impervio deserto roccioso o sferri colpi in combattimenti corpo a corpo, sentirai la differenza: la straordinaria esperienza audio e visiva, fondamentale per la VR, sarà amplificata.

: il nuovo controller sarà caratterizzato da un feedback aptico ottimizzato per il suo design, per offrire sensazioni di gioco più incisive, modulate e ricche di sfumature. Mentre attraversi un impervio deserto roccioso o sferri colpi in combattimenti corpo a corpo, sentirai la differenza: la straordinaria esperienza audio e visiva, fondamentale per la VR, sarà amplificata. Rilevamento tattile : il controller può rilevare le dita senza esercitare alcuna pressione nelle aree in cui posizioni il pollice, l’indice o le dita centrali. In questo modo potrai eseguire movimenti più naturali con le mani durante il gioco.

: il controller può rilevare le dita senza esercitare alcuna pressione nelle aree in cui posizioni il pollice, l’indice o le dita centrali. In questo modo potrai eseguire movimenti più naturali con le mani durante il gioco. Rilevamento : il controller VR viene rilevato dal nuovo visore VR attraverso un anello nella parte inferiore del controller.

: il controller VR viene rilevato dal nuovo visore VR attraverso un anello nella parte inferiore del controller. Tasti azione/levette analogiche: il controller di sinistra è dotato di una levetta analogica, i tasti quadrato e triangolo, un tasto “presa” (L1), un grilletto (L2) e il tasto Crea. Il controller di destra è dotato di una levetta analogica, i tasti croce e cerchio, un tasto “presa” (R1), un grilletto (R2) e il tasto Options. Il tasto “presa” può essere utilizzato, ad esempio, per raccogliere oggetti di gioco.