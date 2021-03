The Sims 4 e le espansioni in sconto fino al 75%

Redazione Webnews,

Gran parte dell’Italia è in zona rossa e, come accade ormai da un anno a questa parte, l’isolamento domiciliare a cui siamo costretti coincide con un’impennata delle vendite dei videogiochi, tra i modi più gettonati per trascorrere il tempo divertendosi. Oggi Amazon, come già accaduto l’anno scorso, ha deciso di proporci in offerta uno dei videogiochi più amati di sempre, The Sims 4, capace di tenere incollati davanti allo schermo milioni di videogiocatori nonostante siano passati ormai sei anni dalla sua uscita.

Il titolo principale della serie, The Sims 4, scende del 75% rispetto al prezzo di listino e per le prossime ore potrà essere acquistato a soli 9,99 euro nella sua versione digitale per PC. Nessuna copia fisica del fortunato titolo, ma il codice per scaricare il titolo tramite la piattaforma Origin e possederlo per sempre.

A scendere di prezzo, però, non è soltanto The Sims 4, ma anche tantissime espansioni e game pack che rendono pressoché infinito l’universo di The Sims 4, dando di volta in volta un tocco di magia o di terrore, ampliando le possibilità di carriera dei nostri amici virtuali, introduce in famiglia cani e gatti, tentare la fortuna nel mondo dello spettacolo o affrontare in modo più realistico il trascorrere del tempo con le quattro stagioni che si alternano e portano con sé tante sfide e complicazioni.

Ecco tutte le espansioni che, soltanto per le prossime ore, potrete acquistare con una riduzione di prezzo in molti casi del 75%.

The Sims 4: Nuove Stelle

Raggiungi la gloria come attore o influencer e destreggiati tra le pieghe inaspettate della fama e della ricchezza. Candidati per i ruoli più prestigiosi, misurati i vestiti al guardaroba, compra una mega-villa e visita ogni angolo di Del Sol Valley con stile. Intraprendi una carriera affascinante e affronta le sfide tipiche di un’icona della cultura pop. Fai un’audizione per apparire in uno spot pubblicitario o aggiudicati un ruolo di primo piano nel campione d’incassi del momento. Ottieni un diamante leggendario sul Boulevard delle Celebrità che riporti il nome del tuo Sim e sarai sulla bocca di tutti in un lampo!

The Sims 4: Cani e Gatti

Usa il potente strumento “Crea un animale” per personalizzare i cani e i gatti grandi e piccini dei tuoi Sims. Goditi la compagnia e il divertimento che gli amici pelosi portano nelle vite dei tuoi Sims. Costruisci una clinica veterinaria, assumi del personale specializzato e affermati come il veterinario più promettente della cittadina. Stringi un forte legame con il tuo nuovo amico peloso mentre i tuoi Sims addestrano, giocano e si prendono cura dei loro animali. Porta il tuo cane al parco, passeggia lungo le banchine del porto e tieni gli occhi aperti per trovare randagi adottabili dai tuoi Sims.

The Sims 4: Stagioni

Ora puoi introdurre e controllare fenomeni atmosferici, svagarti con divertenti attività stagionali e celebrare le festività con stile. Crea storie per ogni stagione (dalle torride giornate estive alle glaciali notti invernali), celebra le festività e molto altro! Le previsioni per ciascun giorno possono influire in modo sempre diverso sulle attività quotidiane, le relazioni e le scelte dei tuoi Sims. Rendi omaggio a tradizioni festive come il Giorno dell’Amore e il Festival invernale o crea le festività che saranno celebrate dai tuoi Sims. Vai a pattinare sul ghiaccio in inverno o fatti notare con una festa estiva in piscina! C’è sempre qualcosa di divertente da fare in ogni stagione.

The Sims 4: Vita in Città

Consulta la mappa cittadina interattiva per leggere le recensioni degli appartamenti e dei locali alla moda che i tuoi Sims possono esplorare in Vita in Città. Esplora un movimentato centro urbano con una varietà di quartieri, ciascuno con la propria personalità.

Tuffati in tutto quel che la città ha da offrire, dai panorami urbani alle strade che fervono di attività. Visita i festival dove i tuoi Sims potranno ammirare artisti di strada, partecipare alle gare e conoscere altri Sims di ogni estrazione sociale.

The Sims 4: Al Lavoro!

Come esperto professionista medico, il tuo Sim fa quel che è stato addestrato a fare: cura i disturbi dei pazienti, fa nascere bambini ed esegue operazioni d’emergenza… sugli alieni. O su chiunque abbia bisogno di operazioni di emergenza: il tuo Sim ha pronunciato il Giuramento di Ippocrate (in simlese, naturalmente).

Risolvi casi importanti per aiutare il tuo Sim a passare dal rango di cadetto a quello di capo della polizia. Tante scene del crimine attendono la tua ispezione: interroga Sims, arresta criminali e dimostra le tue capacità come tutore della legge Sim. Costruisci folli invenzioni, raccogli campioni rari e prepara potenti sieri come scienziato. Usa poi le creazioni del tuo Sim a fin di bene o per tormentare i vicini. Niente esprime la follia dello scienziato come usare la macchina per la clonazione per riempire il laboratorio scientifico di lottatori mascherati!

The Sims 4: Regno Della Magia

Le arti divine sono a disposizione dei tuoi Sims. Usa la tua inclinazione stregonesca per portare la pace o seminare il caos nel quartiere.

Scopri uno scenario mistico ed esplora i poteri che hai appena acquisito. Lancia un incantesimo maligno contro i nemici, prepara pozioni d’amore o scopri la strada verso l’immortalità!

Raccogli una varietà di granelli attraverso i più grandi incantatori del regno. Applica ciò che hai imparato con le pozioni e gli incantesimi, poi inizia la tua missione per unirti agli incantatori.

Invoca una creatura che si unisca alle tue peripezie magiche, che si tratti di una fata, una rana o un drago volante.

The Sims 4: Vampiri

Trasforma i tuoi Sims in potenti vampiri e vivi per l’eternità in una nuova e inquietante ambientazione. Acquisisci e adopera decine di poteri unici che conferiscono ai vampiri la capacità di controllare le menti dei Sims e di evocare l’energia degli spiriti.

Per i vampiri la terra di Forgotten Hollow, oscura e avvolta dalla nebbia, è il luogo ideale per socializzare e lasciarsi andare.

