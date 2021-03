Surface Book 3 di Microsoft in sconto su Amazon

Redazione Webnews,

Surface Book 3 è uno dei laptop più potenti targati Microsoft, disponibili in Italia ormai da qualche mese e oggi, per le offerte di primavera, proposto in sconto su Amazon con spedizione veloce e gratuita.

Microsoft Surface Book 3 migliora del 50% le prestazioni del suo predecessore e garantisce un’autonomia di 17,5 ore di attività, sbaragliando certamente la concorrenza su questo fronte. Due le varianti disponibili, da 13″ e 15″, entrambe con Display PixelSense ad alta risoluzione.

Microsoft Surface Book 3 da 15″ Core i7 (Platino)

Microsoft Surface Book 3 da 13.5″ Core i7 (Platino)

I potenti Surface Book 3 montano una CPU Intel Core di decima generazione e offrono fino a 32 GB di RAM. La versione da 15” è dotata anche di una GPU NVDIA GeForce pensata per i videogiocatori che hanno bisogno di potenza e stabilità, ma è possibile anche scegliere il modello con una scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 3000, più orientata all’utilizzo da parte di aziende e università.

La caratteristica principale della linea Surface Book, che ritroviamo anche in questa terza generazione, è la possibilità di avere tre modalità in uno:

Portatile : ottima produttività con un portatile solido dotato di touchscreen, tastiera completa e ampio trackpad;

: ottima produttività con un portatile solido dotato di touchscreen, tastiera completa e ampio trackpad; Studio : grafica straordinaria per disegnare e scrivere con precisione con la Penna per Surface e Surface Dial, con l’angolazione perfetta per te;

: grafica straordinaria per disegnare e scrivere con precisione con la Penna per Surface e Surface Dial, con l’angolazione perfetta per te; Tablet: sfoglia le tue foto ed esplora il Web con un potente tablet da 13,5 o 15 pollici.

Microsoft Surface Book 3 da 13.5″ Core i5 (Platino)

Microsoft Surface Book 3 da 15″ Core i7 32 GB di RAM e SDD da 512 GB (Platino)

