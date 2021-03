Motorola presenta il nuovo e potente moto g100

Redazione Webnews,

Motorola ha presentato oggi lo smartphone moto g più veloce di sempre, il primo dispositivo della serie a montare il potente processore Qualcomm Snapdragon 870 e anche il primo smartphone a vantare la piena compatibilità con la piattaforma Ready For targata Motorola.

moto g100, questo il nome dell’ultimo arrivato nella famiglia Motorola, è dotato di un immersivo display CinemaVision da 6,7″ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e la certificazione HDR10 che assicura contenuti visualizzati con colori vividi e una luminosità e un contrasto migliorati.

Sotto la scocca troviamo il già citato processore di Qualcomm, una potenza senza precedenti per Motorola che abbinata alla RAM da 8GB DDR5 di ultima generazione assicura un’esecuzione fluida e veloce anche dei giochi più pesanti, così come di tutte le applicazioni di cui possiamo aver bisogno nell’utilizzo quotidiano.

moto g100 è dotato di un comparto fotografico di altissimo livello: sensore principale da 64MP ad altissima risoluzione con tecnologia Quad Pixel per una sensibilità 4 volte superiore in condizioni di scarsa luminosità e un sensore principale della fotocamera anteriore da 16MP per catturare momenti quotidiani con dettagli nitidi.

Entrambe le fotocamere di moto g100 sono dotate di obiettivi ultra-grandangolari, mentre il sensore Macro Vision, dotato di luce ad anello incorporata, ci permette di avvicinarci 5 volte di più rispetto a un obiettivo standard per catturare dettagli piccolissimi pur mantenendo delle condizioni di luce sempre ottimali.

Il nuovo dispositivo, come anticipato in apertura, è pienamente compatibile con la piattaforma Ready For di Motorola che ci consente di collegare lo smartphone a TV, monitor o PC e di spostare così le sessioni di gioco su uno schermo più grande o di utilizzare le app in modalità desktop, per aumentare la produttività.

Schermo principale : 6.7″ display FHD+ (2520 x 1080) LCD, 21:9 Cinema Vision, HDR10

: 6.7″ display FHD+ (2520 x 1080) LCD, 21:9 Cinema Vision, HDR10 Processore : Qualcomm Snapdragon 870

: Qualcomm Snapdragon 870 GPU : Adreno 650

: Adreno 650 Archiviazione : 128 GB (espandibile fino a 1TB tramite MicroSD)

: 128 GB (espandibile fino a 1TB tramite MicroSD) RAM : 8 GB LPDDR5

: 8 GB LPDDR5 Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale : 64MP f/1.7, Ultra Wide: 16MP f/2.2, Profondità: 2MP f/2.4

: 64MP f/1.7, Ultra Wide: 16MP f/2.2, Profondità: 2MP f/2.4 Fotocamera frontale : 16 MP f/2.2

: 16 MP f/2.2 Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Dimensioni : 168.38 x 73.97 x 9.69mm

: 168.38 x 73.97 x 9.69mm Peso : 207 g

: 207 g Ricarica : Turbo Power 20

: Turbo Power 20 Sensori : Sensore di induzione magnetica / Sensore di luce / Sensore di prossimità / Giroscopio / Sensore di accelerazione

: Sensore di induzione magnetica / Sensore di luce / Sensore di prossimità / Giroscopio / Sensore di accelerazione Geo­localizzazione : GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

: GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo Colorazioni: Iridescent Sky, Iridescent Ocean, Slate Grey

moto g100 sarà disponibile in Italia da fine marzo nella variante con 8GB di RAM e 128GB di archiviazione al prezzo di 599,90 euro in tre diverse colorazioni: Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey.