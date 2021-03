Alexa fa anche il caffè con Lavazza A Modo Mio

Redazione Webnews,

Alexa, fammi un espresso!. Sì, avete capito bene, da oggi Alexa, l’assistente vocale di Amazon, ci fa anche il caffè. Il colosso dell’e-commerce e Lavazza hanno collaborato alla prima macchina da espresso che integra Alexa e che rende ancora più semplice un’azione che milioni di italiani compiono più volte al giorno a partire dal momento in cui aprono gli occhi.

Lavazza A Modo Mio Voicy, in vendita su Amazon a partire da 249 euro, integra l’assistente vocale in modo mai visto prima. Grazie ad Alexa avremo la possibilità di controllare la nostra macchina per espresso targata Lavazza con la nostra voce chiedendole di farci un caffè e scegliendo tra le opzioni espresso o espresso lungo e impostando anche una serie di profili per tutti i componenti della famiglia che amano il caffè.

Possiamo chiedere ad Alexa di farci un caffè, e a quel punto Lavazza A Modo Mio Voicy erogherà un caffè sulla base delle nostre preferenze, ma possiamo anche chiedere di preparare un caffè per il nostro compagno o la nostra compagna, certi che il caffè che sarà erogato rispecchierà le preferenze che abbiamo impostato tramite l’app Piacere Lavazza, vero e proprio centro di controllo nel nuovo dispositivo.

Quello che dovremo fare, prima di ciascun caffè, è inserire manualmente la Capsula Originale A Modo Mio e lasciare ad Alexa il resto dell’operazione. Ed è sufficiente inserire nuovamente una cialda subito dopo la preparazione del caffè per avere la certezza che Alexa sia sempre pronta a farci un caffè. Ma le funzionalità di Lavazza a Modo Mio Voicy non finiscono certo qui.

La macchina da espresso con Alexa integrata è dotata di una cassa audio con connessione Bluetooth e può essere usata come un qualsiasi altro dispositivo Amazon Echo: possiamo ascoltare musica, creare la lista della spesa, ascoltare le notizie del giorno e controllare gli altri dispositivi smart della nostra casa.