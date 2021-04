Supercell annuncia tre nuovi giochi dell’universo di Clash

Massimo Reina,

La popolare serie di videogiochi “Clash”, sviluppata e pubblicata da Supercell per sistemi iOS e Android, si espanderà in futuro grazie a tre nuovi titoli attualmente in lavorazione. Lo ha annunciato lo stesso publisher, ovverosia il team finlandese Supercell, attraverso un comunicato stampa.

Clash si fa in tre

I tre giochi si chiamano Clash Quest, Clash Mini e Clash Heroes, e saranno tutti ambientati nello stesso mondo dei due titoli principali, anche se con strutture, meccaniche e situazioni differenti per offrire ai fan modi diversi di giocare a Clash.

Clash Quest è un gioco strategico a turni ambientato nell’universo Clash. A bordo di navi, l’utente deve fare rotta verso isole inesplorate e creare combinazioni di truppe dinamiche e differenti per abbattere nemici e boss colossali.

Clash Mini è un gioco da tavolo in cui i personaggi di Clash devono essere posizionati strategicamente sullo schermo e quindi sul campo, così da approntare la migliore strategia durante la battaglia.

Clash Heroes è un titolo top-down in cui il giocatore è spesso circondato da orde di nemici, e con i personaggi di Clash, il videogamer può esplorare terre sconosciute, portare a termine missioni epiche e diventare un eroe leggendario di Clash.

Clash of Clans è uno strategico dove occorre sviluppare un villaggio, con il compito di portare al livello massimo tutti gli edifici presenti, accumulare trofei e raggiungere tutti gli obiettivi proposti, anche a costo di combattere altri clan, mentre Clash Royale è un gioco multigiocatore in tempo reale con i Royale, i personaggi più amati di Clash, con una struttura che mischia vari generi, compresi i collectible card games, i tower defense e le battaglie online.