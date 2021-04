OPPO presenta i nuovi auricolari Enco Air

Redazione Webnews,

È un momento d’oro per OPPO in Italia e dopo aver tirato fuori dalla manica un tris di assi come la serie di smartphone FIND X3, il colosso cinese ha svelato anche i nuovi auricolari True Wireless Stereo con cancellazione intelligente del rumore in chiamata che puntano a dare del filo da torcere alla concorrenza: OPPO Enco Air.

OPPO ha puntato su due aspetti chiave: qualità del suono in HD e un comfort di lunga durata. I nuovi auricolari Enco Air presentano le caratteristiche che ci si aspetta da questo tipo di dispositivi, in linea con quelli già lanciati negli ultimi anni dalla concorrenza, da Apple a Samsung e Huawei, ma le potenzia e assicura agli utenti fino a 24 ore di autonomia in ascolto con una sola carica.

Nonostante le dimensioni ridotte, gli Enco Air di OPPO vantano una batteria da 440 mAh che garantisce fino a 24 ore d’ascolto continuato delle proprie playlist musicali preferite e 15 ore di conversazione con una sola ricarica. Non solo. La ricarica rapida permette di ottenere fino a 8 ore consecutive di ascolto in appena 10 minuti.

Piccoli e potenti, gli auricolari Enco Air sono dotati di un Dual-mic con funzionalità AI per la cancellazione intelligente del rumore in chiamata e, simulando il sistema uditivo binaurale umano, sono in grado di tracciare in modo intelligente la voce umana separandola dal rumore di fondo in tempo reale. E la qualità di OPPO si vede anche nell’ascolto: grazia all’innovativo Advanced Audio Coding gli auricolari garantiscono una qualità del suono ad alta definizione e senza perdere alcun dettaglio.

E il prezzo? Decisamente concorrenziale. OPPO Enco Air saranno in vendita in due diverse colorazioni – White e Black – ad un prezzo suggerito di 99,90 euro.

