WhatsApp, in arrivo migrazione delle chat da iOS a Android

Massimo Reina,

WhatsApp continua ad aggiornarsi per restare al passo di una concorrenza che incalza sempre di più. Facebook Inc. ha infatti annunciato una nuova feature per la sua applicazione di messaggistica istantanea, che consente agli utenti di trasferire backup chat da iPhone ad Android, e viceversa.



WhatsApp in costante cambiamento

Grazie a questa nuova caratteristica, quindi, gli utenti potranno comodamente senza doversi rivolgere ad app di terze parti col rischio magari di essere bannati dal servizio. L’utilizzo di applicazioni non ufficiali per trasferire le chat da un dispositivo all’altro, infatti, può determinare la sospensione dell’account.

In attesa che questa nuova funziona venga resa pubblica, WhatsApp si aggiorna in beta su Android con la versione 2.21.8.1, portando comunque un’ulteriore novità, già vista nella beta per iOS, ovverosia l’anteprima delle immagini visivamente più grande all’interno della chat. Una caratteristica molto utile, visto che permette agli utenti di poter vedere e capire il contenuto di un file in anticipo e senza, quindi, la necessità di aprirlo.