Pac-Man 99 sbarca su Nintendo Switch Online

Redazione Webnews,

Chiusa la parentesi Super Mario Bros. 35, gli utenti di Nintendo Switch iscritti al servizio Online posso prepararsi ad un altro tuffo nel passato col sempre attuale Pac-Man. Nintendo ha annunciato oggi l’arrivo su Nintendo Switch Online di Pac-Man 99 che, al pari di Tetris 99, metterà gli utenti l’uno contro l’altro di una epica battaglia senza esclusione di colpi.

Simile in tutto e per tutto al classico arcade, Pac-Man 99 introduce però una serie di elementi che puntano a facilitarci l’avventura e a renderla più complessa – e a tratti impossibile, a giudicare dalle prime immagini – per gli altri giocatori. Attenzione, però: i bonus e i malus funzionano a doppio senso, quindi le strategia che adotteremo per penalizzare gli altri giocatori potrebbero tornarci indietro come un boomerang.

Otto le strategie che potremo utilizzare per dare del filo da torcere agli altri giocatori, tutte incluse nella versione base del titolo che gli utenti di Nintendo Switch Online potranno giocare gratuitamente. Chi, invece, non si accontenta della versione base può acquistare dallo store di Nintendo una serie di skin che cambieranno la grafica e la musica di Pac-Man 99.

PAC-MAN™ is back in a new 99-PAC-MAN battle royale! PAC-MAN™ 99 goes live 4/7 at 6 PM PST, exclusively for #NintendoSwitchOnline members! #PACMAN99 🟡🟡🟡 https://t.co/mnzEYXJnBl pic.twitter.com/1qOsEEvbHD — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 7, 2021

Pac-Man 99 sarà disponibile nelle prossime ore in esclusiva per Nintendo Switch. Tutto quello che dovete fare per iniziare subito a giocarlo è avere attiva una sottoscrizione a Nintendo Switch Online e attendere il rilascio del gioco da parte Nintendo. Senza costi aggiuntivi potrete iniziare subito a sfidare altri giocatori e scalare la classifica, livello dopo livello.