Amazon, donati 4 milioni di euro alle scuole italiane

Massimo Reina,

Grazie all’iniziativa “Un click per la Scuola”, l’iniziativa di Amazon.it a supporto delle realtà scolastiche sul territorio nazionale, la società di Jeff Bezos ha donato oltre 4 milioni di Euro in credito virtuale alle scuole in Italia

Amazon per la scuola e le piccole imprese

Come riportato nella nota presente sul sito ufficiale dell’azienda, le scuole che hanno aderito alla seconda edizione di “Un click per la Scuola” sono state oltre 28.800. Tra queste, quelle che hanno ottenuto maggiori crediti virtuali sono state la Scuola Secondaria di 1° Grado Maria Consolatrice, l’Istituto Volta e il Liceo Linguistico Manzoni, tutti di Milano. L’iniziativa ha contribuito anche al supporto delle piccole e medie imprese italiane, con i clienti che hanno acquistato prodotti da oltre 13.000 partner di vendita nazionali.

Quest’anno sono stati conteggiati anche gli acquisti da 13.000 partner di vendita italiani su Amazon.it, moltissimi dei quali sono PMI tricolore, incrementando il valore delle donazioni e permettendo ai clienti di partecipare al programma anche acquistando dalle realtà locali. Ringraziamo tutti i nostri clienti che hanno scelto di supportare le scuole italiane aderendo ad ‘Un click per la Scuola’ e rendendo così possibile il successo dell’iniziativa, soprattutto in questo anno particolare”.

Con queste parole Giorgio Busnelli, Director Consumer Goods di Amazon.it e Amazon.es, ha voluto sottolineare gli aspetti più importanti dell’iniziative del colosso dell’e-commerce mondiale. Le scuole possono utilizzare la somma a loro disposizione entro il 23 maggio 2021 per richiedere ciò di cui hanno bisogno, scegliendo da un ampio catalogo di oltre 1.000 prodotti, pensati per rispondere alle esigenze di studenti e docenti, tra cui attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, complementi d’arredo, accessori e altro ancora. I doni richiesti arriveranno poi direttamente presso la sede della scuola.



Ecco di seguito la classifica delle scuole che hanno ricevuto il maggior numero di crediti virtuali al Nord, Centro e Sud Italia durante questa edizione:

Scuola Secondaria Di 1° Gr. Maria Consolatrice, Milano

Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta, Milano

Liceo Linguistico Manzoni Civica, Milano

Liceo Scientifico G. B. Grassi, Saronno (VA)

I.C. Goffredo Petrassi, Roma

I.C. Nino Rota – Plesso Ribotti, Roma

Ic P.Zza Borgoncini Duca 5, Roma

I. C. “Orsa Maggiore”, Roma

Isis Majorana/Fascitelli Isernia

Liceo Statale, Ischia (NA)

I.C. S. Cariteo Italico, Napoli

Scuola Media Salesiana San Giovanni Bosco, Cagliari