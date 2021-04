Redazione Webnews,

Fin dal suo lancio, la console Nintendo Switch Lite si è differenziata dalla sua sorella maggiore non soltanto per il suo spirito ancora più portatile, ma anche per la varietà di colorazioni in cui Nintendo l’ha resa disponibile. Dal turchese al corallo, dal giallo al grigio passando per l’elegante grigio chiaro.

Tra una manciata di giorni, però, un’altra colorazione si aggiungerà a quelle già disponibili e, c’è da giurarci, andrà a ruba: Nintendo Switch Lite diventa blu. Stesse caratteristiche, nessuna variazione di sorta se non la colorazione della console, in uscita anche in Italia il 21 maggio prossimo, lo stesso giorno in cui arriverà anche l’atteso Miitopia.

Nintendo, però, non sembra intenzionata a collegare in alcun modo i due lanci. La nuova versione di Nintendo Switch Lite non arriverà in bundle con Miitopia, come accaduto in passato con altri titoli di punta di Nintendo.

La versione blu di Nintendo Switch Lite non è ancora disponibile al pre-ordine, ma se siete interessati all’acquisto di suggeriamo di iniziare a prendere informazioni presso il vostro rivenditore di fiducia: blu è il primo colore scuro scelto da Nintendo per la console compatta più venduto dello scorso anno e, possiamo metterci la mano sul fuoco, le scorte in arrivo non saranno in grado di soddisfare la domanda, almeno per le prime settimane.