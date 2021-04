Gli album su Spotify si scaricano anche da desktop

Redazione Webnews,

L’ultimo aggiornamento dell’app ufficiale di Spotify per desktop è in fase di rollout e tra le novità che gli utenti apprezzeranno di sicuro ci sarà la possibilità di scaricare interi album musicali e ascoltarli anche in assenza di connessione internet, ovunque ci si trovi.

L’app desktop di Spotify, disponibile per Windows e Mac OS X, permette già da tempo di scaricare ed ascoltare online le proprie playlist, ed è proprio questo il trucco a cui finora sono ricorsi gli utenti di Spotify: inserire interi album nelle proprie playlist e aggirare così il blocco al download degli album.

Spotify, però, ha ascoltato le richieste e sbloccato, con l’ultimo update, la possibilità di scaricare gli album anche da desktop, come avviene anche sui dispositivi mobile. La funzionalità, va da sé, sarà riservata soltanto agli utenti Premium di Spotify, quelli che nell’abbonamento hanno incluso anche la possibilità dell’ascolto in modalità offline.

Come scaricare un album da Spotify

La procedura per scaricare un intero album da Spotify è la stessa del download delle playlist. Tutto quello che dovete fare, dopo aver aggiornato l’app ufficiale all’ultima versione, è recarvi nella pagina dell’album che volete scaricare e premere sul pulsante di download.

Quando passerete alla modalità offline di Spotify, per vostra scelta o perché in assenza di connessione internet, troverete l’album o gli album scaricati nel vostro catalogo musicale disponibile offline.