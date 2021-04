Resident Evil Village, svelata la data della demo e nuovo trailer

Massimo Reina,

Nel corso del nuovo appuntamento con il programma digitale Resident Evil Showcase, andato in onda in streaming la scorsa notte, Capcom ha svelato la data di rilascio della demo di Resident Evil Village, l’atteso nuovo capitolo del popolare franchise di videogiochi survival horror che sarà disponibile il 7 maggio. La dimostrazione sarà disponibile a tempo limitato su tutte le piattaforme il 2 Maggio (CET), mentre i giocatori PlayStation riceveranno l’early access a partire dal 18 aprile (CET).

Resident Evil Village e la modalità Mercenari

Contestualmente all’annuncio della demo, Capcom ha anche rilasciato nuove informazioni sull’attesissimo titolo survival horror di prossima uscita, oltre ad altre news sul franchise, in aggiunta al nuovo trailer con filmati tratti dal gameplay con protagonisti i nuovi nemici e le aree del misterioso villaggio in cui si svolgerà parte dell’avventura. L’ultimo trailer di Resident Evil Village permette infatti ai fan di dare uno sguardo più approfondito alle location, agli ambienti e ai nemici che i giocatori incontreranno durante il loro cammino.

I nuovi filmati hanno fornito indizi su un’immensa fabbrica sotterranea che potrebbe produrre creature umanoidi in massa e un vasto lago artificiale che nasconde a malapena quello che sembra essere un colossale mostro acquatico. Il misterioso uomo apparso durante il Resident Evil Showcase di gennaio si rivela essere Heisenberg. Sebbene il suo nome sia ora noto, il suo ruolo nel viaggio del protagonista Ethan Winters per trovare sua figlia, rimane poco chiaro. Anche il veterano della serie Chris Redfield fa un’apparizione con motivazioni discutibili, creando più mistero su quale sia il suo ruolo.



Capcom ha poi rivelato che il gioco conterrà una delle modalità di gioco preferita dai fan, ovverosia “The Mercenaries”. Questa sessione sarà come sempre ricca di contenuti e ricompense, fornendo varietà e rigiocabilità oltre al gameplay principale di Resident Evil Village. I giocatori dovranno completare obiettivi sempre più impegnativi prima che scada il tempo in questa modalità di gioco aggiuntiva, che verrà sbloccata completando la campagna principale. Il mercante Duke del gioco principale apparirà nella modalità, offrendo armi e potenziamenti per affrontare le sfide. Inoltre, i giocatori potranno acquisire abilità che migliorano le loro armi o abilità fisiche. Spetterà a ogni giocatore stabilire quale strategia sarà più efficace per ogni obiettivo.