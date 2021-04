Huawei annuncia il nuovo MateBook X Pro 2021

Redazione Webnews,

Huawei ha svelato oggi la nuova linea di notebook per questo 2021 e tra i nuovi dispositivi in arrivo anche in Italia c’è il top di gamma MateBook X Pro, che porta con sé le specifiche di altissimo livello del modello del 2020 e le aggiorna per stare al passo con la concorrenza.

Il nuovo MateBook X Pro 2021 vanta un display 3K FullView e un rapporto screen-to-body del 91%. Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core di undicesima generazione che, unito a un nuovo sistema di raffreddamento intelligente, è in grado di fornire prestazioni più efficienti rispetto ai modelli precedenti.

Una delle caratteristiche più interessanti dei MateBook di Huawei è lo schermo touch-screen che in questo modello del 2021 diventa ancora più preciso e consente di scorrere, zoomare, selezionare elementi e fare gli screenshot semplicemente scorrendo le dita.

Non solo. Con la nuova linea di Matebook, Huawei introduce una funzionalità che chi si trova a lavorare in smart working o a seguire le lezioni a distanza apprezzerà in modo particolare. Huawei Share punta ad abbattere le barriere di interazione tra più di un dispositivo consentendo di utilizzare fino a tre app mobile contemporaneamente sul notebook: più schermi vengono così trasportati su uno schermo unico, il trasferimento file è rapidissimo ed è possibile gestire le telefonate e le videocall direttamente dal laptop.

Il nuovo laptop HUAWEI MateBook X Pro 2021 nella configurazione i5 512 GB è disponibile in esclusiva su Hauwei Store a 1.599,00 euro, con inclusi nel prezzo il monitor HUAWEI Display 23.8, lo zaino HUAWEI Backpack Swift e HUAWEI Bluetooth Mouse Swift fino al 31 maggio. La versione con processore i7 e 1TB di HUAWEI MateBook X Pro 2021, invece, può essere acquistate a partire da oggi anche su Amazon al prezzo di 1.899,00 euro.

Huawei Matebook X Pro 2021 (Intel i7 e SSD da 1 TB)

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : 13,9″ 3K FullView multi-touch con 10 punti sensibili e funzionalità di cattura dello schermo con scorrimento (3000×2000 pixel)

: 13,9″ 3K FullView multi-touch con 10 punti sensibili e funzionalità di cattura dello schermo con scorrimento (3000×2000 pixel) Dimensioni : 304 x 217 x 14,6 mm

: 304 x 217 x 14,6 mm Peso : 1,33 kg

: 1,33 kg Processore : Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione

: Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione Memoria : 16 GB di RAM LPDDR4x 4266 MHz

: 16 GB di RAM LPDDR4x 4266 MHz Archiviazione : 1 TB SDD

: 1 TB SDD Webcam : Fotocamera incassata da 1 MP (720p HD)

: Fotocamera incassata da 1 MP (720p HD) Batteria : fino a 10 ore in riproduzione video

: fino a 10 ore in riproduzione video Colorazioni: Grigio (Space Grey)

Huawei Matebook X Pro 2021 (Intel i5 e SSD da 512 TB)

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : 13,9″ 3K FullView multi-touch con 10 punti sensibili e funzionalità di cattura dello schermo con scorrimento (3000×2000 pixel)

: 13,9″ 3K FullView multi-touch con 10 punti sensibili e funzionalità di cattura dello schermo con scorrimento (3000×2000 pixel) Processore : Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione

: Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione Dimensioni : 304 x 217 x 14,6 mm

: 304 x 217 x 14,6 mm Peso : 1,33 kg

: 1,33 kg Memoria : 16 GB di RAM LPDDR4x 4266 MHz

: 16 GB di RAM LPDDR4x 4266 MHz Archiviazione : 512 GB SDD

: 512 GB SDD Webcam : Fotocamera incassata da 1MP (720p HD)

: Fotocamera incassata da 1MP (720p HD) Batteria : fino a 10 ore in riproduzione video 1080p

: fino a 10 ore in riproduzione video 1080p Colorazioni: Grigio (Space Grey)