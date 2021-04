Xbox Cloud Gaming da oggi su PC Win10 e device Apple

Massimo Reina,

Microsoft ha lanciato ufficialmente oggi la limited beta di Xbox Cloud Gaming per PC formato Windows 10, sui browser Chrome ed Edge, e smartphone e tablet Apple su Safari, via xbox.com. La beta sarà quindi inizialmente chiusa, cioè solo su invito, per i membri di Xbox Game Pass Ultimate al fine di testare, lavorare sull’esperienza e apprendere dai diversi feedback dei partecipanti.



Test di Xbox Cloud Gaming, come funziona?

Alcuni fortunati abbonati a Xbox Game Pass Ultimate riceveranno oggi l’invito a partecipare alla limited beta. Coloro che ricevono l’invito hanno solo bisogno di un controller Bluetooth o USB compatibile, o possono utilizzare controlli touch personalizzati per più di 50 giochi per iniziare a giocare e testare. Nella prima fase della beta, il lavoro si focalizzerà sul perfezionamento delle funzionalità e sulla creazione di un’esperienza coerente su tutte le piattaforme, assicurando l’ottima resa dei giochi.

La nostra missione in Xbox è darti la possibilità di giocare ai giochi che vuoi con le persone che vuoi, ovunque tu voglia. In poche parole, crediamo che i giochi abbiano il potere di connettere l’umanità e la nostra missione è rendere i giochi più accessibili alle persone di tutto il mondo.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale di Microsoft rilasciata alla stampa, dove tra l’altro viene anche sottolineato il fatto che offrire il cloud gaming tramite il browser e avere una landing page universale e semplificata, rappresenta una grande opportunità per rendere il cloud gaming accessibile a più giocatori in più luoghi nel tempo. Il piano del colosso di Redmond è quello di iterare rapidamente e aprire quindi il servizio a tutti i membri di Xbox Game Pass Ultimate nei prossimi mesi, in modo che più persone abbiano l’opportunità di giocare a Xbox in modi completamente nuovi. Nel corso del tempo, infatti, verrà inviato un maggior numero di accessi all’interno dei 22 Paesi supportati.