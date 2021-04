Resident Evil 4 VR in arrivo per Oculus Quest 2

Redazione Webnews,

Facebook sa come promuovere il nuovo Oculus Quest 2. Oggi, dopo l’annuncio della scorsa settimana, Capcom e Facebook Reality Labs ci hanno fornito qualche dettaglio in più sul remake per la realtà virtuale di Resident Evil 4 che arriverà entro la fine dell’anno in esclusiva per il visore targato Facebook.

Non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio, ma grazie ad un breve trailer abbiamo un primo assaggio: il titolo sarà una riedizione in prima persona del gioco del 2005, rivisto per rendere la creazione delle armi e i movimenti più fluidi grazie ai controller Oculus Touch.

Il gioco porterà con sé i livelli e le animazioni originali e anche le cutscene verranno mostrate nel loro formato originale. Quello che cambierà saranno le modalità con cui ci si potrà spostare all’interno del gioco: i movimenti potranno avvenire a scala di stanza o tramite teletrasporto, una soluzione adottata già da molti titoli per la realtà virtuale, ma anche le levette analogiche del controller touch ci potranno dare una mano nei momenti.

Il giocatore potrà usare i controller per raccogliere gli oggetti e le armi disseminati nell’ambiente e potrà equipaggiare un’arma diversa per ciascuna mano. La nuova modalità di gioco farà sì che anche gli attacchi dei nemici avverranno in modo innovativo, ma siamo in attesa di ulteriori dettagli da parte degli sviluppatori di Armature Studio.