Il nuovo Fire HD 10 di Amazon arriva in Italia

Redazione Webnews,

La famiglia dei tablet Fire di Amazon si arricchisce oggi anche in Italia di un nuovo dispositivo, quello che potremmo definire il top gamma della linea: Fire HD 10, il più potente della serie, dotato di display Full HD con oltre due milioni di pixel, processore octa-core per prestazioni veloci e reattive e fino a 12 ore di durata della batteria, la stessa durata assicurata dal Fire HD 8.

Design sottile e leggero e funzionalità progettate per intrattenimento, connettività e produttività senza precedenti. Due i tagli di memoria disponibile, 32 GB e 64 GB, con la possibilità di espansione tramite microSD fino a 1 TB. Decine di applicazioni sono già preinstallate – da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per Prime Music e Prime Reading, ma anche Twitch, Plex, Spotify, DAZN o TikTok – e molte altre possono essere scaricate dallo store ufficiale.

Fire HD 10 vanta anche una piccola fotocamera frontale da 2 MP orientata in orizzontale per supportare le videochiamate widescreen con amici e familiari, compatibile anche con la nuova modalità split screen che permette di avere due applicazioni aperte in contemporanea.

Il nuovo tablet di Amazon è disponibile da oggi anche nel nostro Paese a partire da 149,99 euro, ma la spedizione partirà il 26 maggio prossimo. Oltre al Fire HD 10, Amazon ha lanciato anche le custodie ufficiali nei colori nero, lavanda, denim e verde oliva.