Sony ha già venduto 7.8 milioni di PlayStation 5

Redazione Webnews,

La pandemia da COVID-19, ne abbiamo già parlato più volte in passato, ha provocato un vero e proprio boom del settore videoludico. Da anni non si vendevano così tanti videogiochi e così tante console in tutto il Mondo e tra le aziende che più ne hanno beneficiato c’è Sony, che sul finire dello scorso anno ha lanciato la nuova PlayStation 5, oggetto del desiderio di milioni di videogiocatori.

Le scorte limitate fin dal giorno del lancio non hanno fatto altro che accrescere il desiderio dei videogiocatori e, dati alla mano, anche il modello precedente, PlayStation 4, è andata a ruba. Lo confermato gli ultimi dati diffusi da Sony, secondo i quali ad oggi il colosso ha già venduto 7.8 milioni di console PlayStation 5 in tutto il Mondo e, tra il gennaio e il marzo scorsi, è riuscita a vendere anche un milione di PS4.

Il trionfo di Sony non si ferma soltanto alle console e ai videogiochi, fisici e digitali, venduti dall’inizio della pandemia ad oggi. Complici i tanti titoli che vengono regalati di mese in mese, la sottoscrizione PlayStation Plus ha conquistato milioni di utenti. Ad oggi, dice Sony, sono 47.6 milioni gli utenti abbonati a PS Plus.

Microsoft, che nello stesso periodo di Sony ha messo in commercio le due nuove console Xbox Series X e Xbox Series S, al 6 marzo scorso aveva venduto 3,94 milioni di console tra i due modelli disponibili.

Ad oggi è ancora PlayStation 4 la console più venduta al Mondo con oltre 115 milioni di unità, seguita da Nintendo Switch con 80 milioni di unità vendute. Xbox One arriva al terzo posto con quasi 50 milioni di console vendute dal giorno del lancio secondo i dati diffusi il mese scorso da VGChartz.