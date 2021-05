Cavi Ethernet: tutte le categorie

Anche se all’apparenza i cavi Ethernet sembrano tutti uguali, possono esserci delle grandi differenze a livello di velocità.

Tutti coloro che utilizzano un computer connesso alla rete hanno sentito parlare almeno una volta dei cavi Ethernet. Trattasi, molto banalmente, di cavi che permettono la trasmissione di dati all’interno di una rete. Solitamente vengono utilizzati per connettere PC a router, o per collegare tra loro due periferiche di rete come hub, router ed altro. Tutti i cavi Ethernet dispongono di un connettore RJ45. Questo significa che all’apparenza sono tutti uguali.

In realtà, si differenziano a livello di prestazioni nelle velocità di trasferimento dati. Ogni cavo Ethernet è classificato in una categoria ben precisa a cui corrispondono precise prestazioni.

Cavi Ethernet: le categorie

CAT 5 : velocità massima di 100 Mbps (Fast Ethernet) con larghezza di banda di 100 MHz.

: velocità massima di 100 Mbps (Fast Ethernet) con larghezza di banda di 100 MHz. CAT 5e : velocità massima di 1000 Mbps (Gigabit).

: velocità massima di 1000 Mbps (Gigabit). CAT 6 : velocità fino a 10 Gbps con larghezza di banda fino a 250 MHz.

: velocità fino a 10 Gbps con larghezza di banda fino a 250 MHz. CAT 6a : miglioramento della CAT 6, con un raddoppio di banda fino a 500 MHz per ridurre le interferenze.

: miglioramento della CAT 6, con un raddoppio di banda fino a 500 MHz per ridurre le interferenze. CAT 7: velocità di 10 Gbps con larghezza di banda sino a 600 MHz.

I cavi Ethernet sono tutti retrocompatibili anche se, ovviamente, la velocità dipenderà da tutte le componenti della rete. Da tenere ben a mente anche il livello di schermatura. I cavi schermati permettono di ottenere prestazioni migliori e di coprire distanze maggiori senza problemi.

STP o FTP : cavi con schermatura aggiuntiva

o : cavi con schermatura aggiuntiva UTP: cavi normali senza schermatura aggiuntiva

Cavi Ethernet, quali comprare