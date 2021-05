Microsoft Teams, ancora novità per gli utenti consumer

Microsoft Teams si arricchisce di nuove funzionalità dedicate alla gestione delle attività e della vita quotidiana con amici e famiglia.

Ieri vi abbiamo riportato l’annuncio di una serie di nuove feature consumer che Microsoft ha rilasciato per il suo Microsoft Teams, in particolare come aggiunta alle opzioni video, progettate appositamente per far rimanere gli utenti in contatto con le persone più importanti della propria vita. Oggi emergono ulteriori novità anche su altre caratteristiche, visto che Teams consente di gestire le piccole grandi incombenze della vita quotidiana o della famiglia senza dover necessariamente uscire dalla conversazione di riferimento. Come?

Microsoft Teams: funzione sondaggio e dashboard condivisione

Il primo step è quello di creare una chat di gruppo, aggiungendo i partecipanti attraverso il loro indirizzo email o numero di telefono. Anche gli utenti che non utilizzano la piattaforma possono visualizzare e rispondere alla chat di gruppo utilizzando gli SMS. Una volta creata la chat, è possibile condividere una to-do-list o assegnare dei task, con la possibilità per tutti i membri di visualizzare, modificare i dettagli del task o spuntare le voci una volta completate. Infine, è possibile convertire un messaggio all’interno del gruppo in un vero e proprio compito, per ottimizzare al meglio i tempi.

Un’ulteriore funzione, ideale per prendere una decisione all’interno del gruppo, è quella del sondaggio, un’ottima modalità per tener traccia delle scelte, come ad esempio dove andare a cena oppure in quale giorno fissare la festa di compleanno per un membro della famiglia. Una volta completato il sondaggio, qualsiasi partecipante all’interno della chat di gruppo può intervenire sulla base dei risultati ottenuti, sia che si tratti di creare un gruppo per l’evento da organizzare, sia che si tratti di assegnare un task. La funzione sondaggio sarà presto disponibile su Microsoft Teams.

Infine, per ogni chat è possibile visualizzare una dashboard, in grado di organizzare tutti i contenuti condivisi all’interno del gruppo: dalle foto ai file, dai link sino ad arrivare ai task condivisi e agli eventi imminenti del gruppo. Microsoft Teams consente di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata utilizzando un’unica app, grazie alla separazione tra l’account business e l’account personale. Tutti i file, i contatti, le chat e le altre informazioni vengono infatti gestite in maniera distinta per ciascun account, con la possibilità di passare facilmente da una sezione all’altra, cliccando sull’icona del proprio profilo.

Ricordiamo che le funzionalità consumer di Teams sono disponibili gratuitamente da ieri in tutto il mondo. Gli utenti che già utilizzano Teams per lavoro potranno semplicemente cliccare sul proprio profilo per aggiungere il proprio account personale, mentre i nuovi possono scaricare l’app per iOS, Android oppure l’app desktop. È inoltre possibile utilizzare Teams su qualsiasi web browser.