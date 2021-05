Sky Go passa all’alta definizione: film e serie in HD

Sky Go passa finalmente all’HD, l’azienda comunica attraverso un’e-mail inviata a tutti gli abbonati.

Interessante novità per coloro che sono abbonati Sky: il servizio di streaming incluso per i sottoscritti alla pay tv, noto come Sky Go, può contare adesso sull’alta definizione.

Ciò significa che gli utenti avranno la possibilità di vedere film e serie TV on demand su smartphone, PC e tablet in HD. Finora, infatti, i contenuti disponibili su Sky Go erano in bassa definizione, il che faceva storcere il naso a coloro che desideravano godersi le produzioni da dispositivi mobile. Era ora che anche il servizio parallelo di Sky passasse all’alta definizione, in ogni caso, dal momento che sono anni che è disponibile.

In un’e-mail inviata agli abbonati si può leggere:

I tuoi programmi preferiti su Sky Go, anche in HD. Con il tuo Sky Go vedi tutti i programmi che ami dove e quando vuoi, anche con la qualità dell’alta definizione su smartphone tablet e PC.

Essendo incluso negli abbonamenti Sky, il servizio è totalmente gratuito per i sottoscritti e consente di associare fino a due dispositivi, sebbene sia possibile utilizzarne soltanto uno per volta.

A proposito della nota pay tv, l’integrazione con le altre piattaforme è sempre più avanzata: non soltanto Netflix, dall’inizio dello scorso mese Disney+ è diventato disponibile su Sky Q e sui dispositivi NOW, cioè Now Smart Stick e Now Box.