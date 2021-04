Disney+ disponibile su Sky Q da oggi

Matteo Tontini,

Disney e Sky raggiungono una partnership importante, quella che permette alla piattaforma streaming della Casa del Topo di approdare su Sky Q e i dispositivi NOW, ovvero Now Smart Stick e Now Box. Disney+ è disponibile sui supporti appena citati a partire da oggi, 1 aprile.

Il CEO di Sky Italia, Ibarra, ha così dichiarato attraverso un comunicato stampa:

Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio in Italia di questo importante accordo con Disney, che conferma Sky come partner di eccellenza per i migliori produttori di contenuti. L’arrivo di Disney+ rende ancora più completa l’esperienza di visione su Sky Q e la possibilità di trovare in un unico posto tutti i contenuti Sky e le migliori app in streaming – tra cui anche Netflix, Prime Video, Dazn, Mediaset Play e YouTube semplifica la vita ai nostri abbonati.

Ovviamente anche Disney è entusiasta dell’accordo e avrebbe affermato che “il lancio del servizio su Sky Q consentirà ad ancora più persone di poter vivere le storie che amano direttamente dallo schermo delle proprie abitazioni”.

Per il momento non sembra previsto un pacchetto di abbonamento, come Sky fa con Netflix per esempio. Per usufruire di Disney+ basterà accedere all’app presente in Sky Q e su Now, e inserire le credenziali del proprio abbonamento. Sarà possibile vedere i contenuti da non perdere della piattaforma Disney anche sulla Home di Sky Q, proprio come accade per gli altri servizi di streaming.

È possibile, val la pena di specificare, usufruire del comando vocale “apri Disney+” per lanciare l’applicazione in modo rapido ed efficace.