Il nuovo Samsung Galaxy Tab A7 Lite arriva in Italia

Samsung amplia il portfolio di tablet con il nuovo, versatile e compatto Galaxy Tab A7 Lite, in uscita in Italia il 16 luglio 2021 a partire da 169 euro.

Il già ampio portfolio di tablet di Samsung si arricchisce di una nuova proposta versatile ed economica, il nuovo Galaxy Tab A7 Lite, definito dal colosso coreano come il compagno di viaggio ideale per usufruire di contenuti e giochi in mobilità.

E il motivo di questa affermazione è presto detto: si tratta di un tablet compatto – schermo da 8,7″ racchiuso in una custodia in metallo elegante e resistente – e con specifiche importanti come il processore MediaTek Octa-core e la capiente batteria da 5.100 mAh che, unità alla ricarica rapida da 15W, promette di non lasciarci mai senza la possibilità di giocare, navigare o guardare film e serie TV.

La versione base di Galaxy Tab A7 Lite offre 32GB di spazio di archiviazione su disco, ma è possibile acquistare anche quella con 64 GB di spazio. Entrambe le versioni, però, supportano l’espansione fino a 1TB tramite scheda MicroSD venduta separatamente. Allo stesso modo, come accade per la quasi totalità dei tablet in commercio, è possibile scegliere tra la versione solo Wi-FI e quella con supporto alla connessione LTE.

Galaxy Tab A7 Lite è anche pienamente compatibile con l’ecosistema dei dispositivi Galaxy, dal telefono agli auricolari. Chi ha già un dispositivo della serie Galaxy non avrà dubbi sull’acquisto del nuovo tablet, mentre chi non è ancora entrato nell’ecosistema di Samsung può approfittare del prezzo davvero vantaggioso, a partire da 169 euro, per iniziare a muovere i primi passi in questo sistema di dispositivi connessi tra loro in modo unico e fluido.

Galaxy Tab A7 Lite: la scheda tecnica

Schermo : 8,7 pollici 1340×800 (WXGA+) TFT

: 8,7 pollici 1340×800 (WXGA+) TFT Processore : MediaTek Octa-core

: MediaTek Octa-core Archiviazione : 64 GB – 128 GB (espandibile fino a 1TB tramite MicroSD)

: 64 GB – 128 GB (espandibile fino a 1TB tramite MicroSD) RAM : 3GB – 4GB

: 3GB – 4GB Batteria : 5.100 mAh

: 5.100 mAh Fotocamera principale : 8MP AF, F2.0

: 8MP AF, F2.0 Fotocamera frontale : 2MP​, F2.2

: 2MP​, F2.2 Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Dimensioni : 212.5 x 124.7 x 8.0mm

: 212.5 x 124.7 x 8.0mm Peso : 366g (Wi-Fi), 371g (LTE)

: 366g (Wi-Fi), 371g (LTE) Ricarica : 15W con supporto per Ricarica Rapida

: 15W con supporto per Ricarica Rapida Sensori : Accelerometro, Geomagnetico, Luce

: Accelerometro, Geomagnetico, Luce Geo­localizzazione : GPS+GLONASS, Beidou, Galileo

: GPS+GLONASS, Beidou, Galileo Audio: Speaker Dual Stereo, Dolby Atmos

Il nuovo Galaxy Tab A7 Lite sarà in vendita in Italia a partire dal 16 luglio 2021 al prezzo di partenza di 169 euro.