Square Enix celebra i 35 anni di Dragon Quest con una sorpresa

Annunciati quattro nuovi titoli tra i quali l’attesissimo DRAGON QUEST XII, che uscirà in contemporanea in tutto il mondo.

In occasione del 35° anniversario dell’amatissima serie DRAGON QUEST, Square Enix ha annunciato quattro nuovi titoli nel corso di un evento celebrativo in streaming. I fan vedranno l’arrivo in occidente di DRAGON QUEST XII, DRAGON QUEST III HD-2D Remake e DRAGON QUEST TREASURES. Per la prima volta in assoluto nella storia di DRAGON QUEST, questi tre titoli, che attualmente sono nelle prime fasi di sviluppo, usciranno contemporaneamente in tutto il mondo. Inoltre, durante lo streaming è stato annunciato un nuovo puzzle-game per dispositivi mobili intitolato DRAGON QUEST KESHI KESHI (titolo finale da confermare).

DRAGON QUEST XII

DRAGON QUEST XII sarà un nuovo capitolo della serie principale del franchise, e arriva dopo l’enorme successo dell’acclamato DRAGON QUEST XI: Echi di un’era perduta e DRAGON QUEST XI S: Echi di un’era perduta – Edizione definitiva, che insieme hanno venduto più 6,5 milioni di copie in tutto il mondo.

DRAGON QUEST III HD-2D Remake

Questa nuova iterazione visiva di DRAGON QUEST III inviterà sia i fan di vecchia data che i nuovi giocatori a scoprire una versione HD-2D di DRAGON QUEST III che proporrà un effetto tridimensionale unico grazie all’aggiunta di effetti in 3D agli sfondi fatti di pixel. DRAGON QUEST III HD-2D Remake uscirà su console.

DRAGON QUEST TREASURES

DRAGON QUEST TREASURES, uno spin-off inedito della serie DRAGON QUEST, esplora l’infanzia dei fratelli Mia ed Erik di DRAGON QUEST XI: Echi di un’era perduta. I giocatori si metteranno nei panni di Mia ed Erik e partiranno alla ricerca di tesori in questa avventura GdR che avrà luogo prima degli eventi di DRAGON QUEST XI: Echi di un’era perduta.

DRAGON QUEST KESHI KESHI (titolo finale da confermare)

Questo titolo, sviluppato insieme a NHN PlayArt, è un puzzle-game gratuito per dispositivi mobili iOS e Android in cui i personaggi, i mostri e gli oggetti più celebri della serie DRAGON QUEST si trasformeranno in gomme per cancellare dei graffiti. A margine dell’evento, Yuji Horii, creatore e game designer della serie DRAGON QUEST, ha espresso la sua gratitudine per il supporto continuo da parte dei fan della serie nel corso degli ultimi 35 anni:

Voglio ringraziare i fan che hanno sempre amato la serie DRAGON QUEST e che hanno continuato a supportarla nel corso degli anni, e anche i nuovi giocatori che stanno iniziando solo ora la loro avventura nel mondo di DRAGON QUEST. Spero che continueremo a festeggiare la serie per altri 35 anni!

Per festeggiare questi annunci e il 35° anniversario del franchise, i fan del celebre GdR per dispositivi mobili DRAGON QUEST TACT potranno divertirsi con vari eventi di gioco e delle ricompense incredibili:

DQ Day Celebratory Quest: portando a termine questa missione a tempo limitato, disponibile fino al 6 giugno, i giocatori riceveranno 1000 Gems.

portando a termine questa missione a tempo limitato, disponibile fino al 6 giugno, i giocatori riceveranno 1000 Gems. DQ Day Celebratory Special SP Scout Red and Blue: chi effettuerà l’accesso da oggi fino al 10 giugno riceverà 3500 Gems e degli SP Scout Tickets da usare per cercare dei celebri mostri di DRAGON QUEST, come il Dragonlord (True Form), Zoma e altri ancora, grazie a due banner di durata limitata.

Maggiori informazioni sulle piattaforme e le date d’uscita di DRAGON QUEST XII, DRAGON QUEST III HD-2D Remake e DRAGON QUEST TREASURES verranno annunciate più avanti.