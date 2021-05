Amazon operatore telefonico in Italia: arriva l’autorizzazione

Amazon sbarca nel settore della telefonia italiana: arriva l’ok da parte del Ministero dello Sviluppo per il gigante di Bezos.

Anche Amazon fa adesso parte degli operatori telefonici in Italia. Dopo alcune indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, arriva la conferma che potrebbe spaventare Tim, WindTre e le altre compagnie che si sono radicate daa tempo nel nostro paese. Il Ministero dello Sviluppo (Mise) avrebbe infatti dato il via libera al colosso di Jeff Bezos per fornire servizi di comunicazione elettroniche, richiesti già da tempo.

A riportarlo è IlFattoQuotidiano, sebbene al momento non ci siano molte informazioni in merito. Il servizio è accessibile dal pubblico si chiama Amazon Connect e viene definito come un meccanismo che “consente alla clientela di effettuare e ricevere chiamate facendo uso di numerazioni del nostro Paese utilizzando il network degli operatori tradizionali”.

Non si sa nulla dei costi, ma molti credono che presto potrebbero arrivare offerte accattivanti da parte della società in questo settore. In ogni caso si tratta di una grande novità per colosso dell’e-commerce, che nei giorni scorsi ha acquisito MGM.

A proposito dell’azienda di Seattle, grazie a una mossa promozionale molti utenti hanno la possibilità di ottenere 8 euro di sconto con Amazon Prime. Basterà utilizzare per la prima volta il servizio Amazon Photos per ricevere il credito bonus. Vale inoltre la pena ricordare che a breve la società avrà un nuovo CEO, viste le dimissioni di Jeff Bezos.