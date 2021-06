Guida all’acquisto dell’abbigliamento Disney su Amazon

Non tutti sanno che l’abbigliamento ufficiale Disney è disponibile su Amazon: t-shirt, felpe e canottiere dei vostri personaggi preferiti.

L’universo Disney è talmente vasto da riuscire a mettere d’accordo tutti, dai più piccoli agli adulti. I film e le serie TV targate Disney e Pixar offrono da sempre molteplici chiavi di lettura che conquistano i bambini e fanno riflettere e commuovere anche gli adulti e le nuove produzioni distribuite sul servizio di streaming Disney+ non fanno eccezione. Dal film Crudelia alle serie Tv LOKI e Wandavision, la Disney-mania non è destinata ad affievolirsi molto presto. E anche a questo servono i capi d’abbigliamento ufficiali legati al mondo Disney.

Il colosso americano ha deciso di chiudere i punti vendita sparsi in tutta Italia, ma la versione online del Disney Store continuerà a macinare vendite da record e lo stesso puntano a fare lo store ufficiale presente su Amazon, dove è possibile trovare davvero tutto quello che si sta cercando per fare regali sicuramente apprezzati, ma anche per coccolarsi un po’ dopo il lungo periodo di pandemia che abbiamo vissuto indossando una t-shirt o una felpa col nostro personaggio Disney preferito.

Destreggiarsi sui capi d’abbigliamento Disney presenti su Amazon può non essere facilissimo, dal momento che non sempre si viene indirizzati ai canali ufficiali presenti sul portale di e-commerce. Ecco il perchè di questa breve guida all’acquisto dei gadget ufficiali Disney disponibili su Amazon.

L’abbigliamento ufficiale Disney per adulti e bambini

Se siete alla ricerca di capi d’abbigliamento ufficiali Disney o Pixar il vostro punto di riferimento non può che essere il Fashion Store di Disney su Amazon, il luogo in cui sono raccolti tutti i prodotti da indossare legati ai quattro marchi principali del colosso statunitense:

Queste sono le quattro macro-aree principali da cui partire alla ricerca di ispirazione, ma se sapete già cosa state cercando potete visitare direttamente le sottocategorie dedicate ad alcuni dei film e delle serie TV più apprezzate di Disney. Qualche esempio:

Un’intera sezione dello shop è dedicata alle principesse Disney, con t-shirt, canottiere e felpe con tutte le principesse che possono venirvi in mente, da Jasmine a Belle, da Cenerentola ad Elsa e Anna di FROZEN. Ci sono tutte e ancora di più: c’è spazio, infatti, anche per magliette con Olaf e Lumiére e con tutte le principesse in gruppo.

Abbigliamento ufficiale Disney. I prodotti da non perdere

La vasta selezione di prodotti punta ad accontentare tutti, ma ci sono alcune t-shirt che, secondo noi, spiccano sulle altre e vogliamo segnalarvele come idee regalo per voi o per le persone a voi care. Con l’arrivo dell’estate, quale momento migliore per sfoggiare una t-shirt ufficiale Disney?

