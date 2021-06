Come acquistare i giochi per Nintendo Switch

Come e dove acquistare i giochi per Nintendo Switch? Ecco qualche consiglio per scegliere tra copia fisica o digitale.

Ci siamo! Alla fine vi siete convinti ad entrare nel Mondo di Nintendo Switch ed è giunto il momento di capire come acquistare e scaricare i giochi per la vostra nuova console dalla quale, possiamo assicurarvene, non riuscirete più a staccarvi.

Se avete acquistato una Nintendo Switch o la più compatta Nintendo Switch Lite senza alcun gioco incluso e non state più nella pelle di provare subito qualche titolo, o anche se volete soltanto ampliare il vostro parco giochi, le opzioni principali sono due: gioco fisico, con la classica cartuccia da inserire nella console, o versione digitale che potete scaricare direttamente sulla Nintendo Switch.

Il vantaggio della versione fisica di un gioco è che una volta terminato avete la possibilità di prestarlo agli amici o rivenderlo, mentre se acquisterete la versione digitale non avrete questa opzione pur restando i proprietari di quella copia del gioco, così da poterla riscaricare anche in futuro a distanza di anni dall’acquisto. Il vantaggio della versione digitale, però, è che potete avere subito il gioco senza attendere la consegna a casa della copia fisica.

Dove acquistare i videogiochi per Nintendo Switch

Se avete intenzione di acquistare un qualsiasi videogioco per Nintendo Switch in versione fisica avete l’imbarazzo della scelta. Da Amazon ad Unieuro, da eBay a GameStop, passando per le grandi catene di supermercato che ormai da anni vendono anche i videogiochi.

Proprio come accade per i videogiochi per tutte le altre console, vi ritroverete in mano la classica confezione che conterrà non un CD o un DVD, ma una cartuccia che dovete inserire nella vostra Nintendo Switch per iniziare subito a giocare, salvo dover scaricare qualche leggero aggiornamento per quel titolo.

Nintendo Switch, come acquistare i giochi in versione digitale

Per acquistare un videogioco per Nintendo Switch in versione digitale, invece, il suggerimento che vi diamo è quello di affidarvi allo store ufficiale di Nintendo, dove per ogni acquisto riceverete anche dei punti da utilizzare per sconti o acquisti a costo zero.

Per acquistare giochi dal sito web Nintendo è necessario avere un account Nintendo, creabile gratuitamente a questo indirizzo. Se siete già in possesso di un account Nintendo o lo avete appena creato, vi basta collegarvi allo store ufficiale, il Nintendo eShop, e trovare il gioco che vi interessa.

Fatto questo non dovrete far altro che seguire le istruzioni sullo schermo per completare l’acquisto e avviare subito il download del gioco sulla console che avete associato al vostro account Nintendo. È necessario che la console sia collegata ad internet e che disponga di spazio sufficiente sulla scheda di memoria esterna o sulla memoria interna.

In alternativa potete acquistare anche una copia digitale di giochi per Nintendo Switch da rivenditori di terze parti come Amazon. In questo caso al momento del checkout vi verrà inviato un codice per scaricare il gioco sulla vostra Nintendo Switch in pochi minuti.

Non sapete quali giochi acquistare? Provate le demo!

Non tutti sanno che lo store ufficiale di Nintendo permette di provare una serie di giochi prima dell’acquisto. Vere e proprie demo leggere da scaricare che vi danno un assaggio del gioco e vi permettono di decidere con calma sull’acquisto, riducendo al minimo il rischio di insoddisfazione nel caso di un acquisto a scatola chiusa.

Non tutti i titoli disponibili sul Nintendo eShop hanno una demo da scaricare, ma collegandovi a questo indirizzo trovate l’elenco completo.