Facebook lancia la sfida ad Apple e Google sui contributor

Facebook risponde ai due rivali anche per la funzione da loro implementata che consente di bloccare il tracciamento delle attività online a scopi pubblicitari.

Facebook parte all’attacco di Apple e Google e annuncia l’arrivo di una nuova interfaccia attraverso i quali i creatori di contenuti potranno rendersi conto di come le diverse commissioni pagate influiscono sui loro guadagni netti in relazione a un evento live o un contenuto programmato. Oltre a mostrare l’entità del guadagno, l’interfaccia mostrerà ai creatori di contenuti anche le commissioni che dovrebbero versare a Apple e Google, così da rendersi conto dei vantaggi avuti nel pubblicare i loro lavori sulla piattaforma di Mark Zuckerberg.

Quest’ultimo ha però spiegato che al momento non c’è una data ufficiale per il rilascio di questa novità. Tuttavia ha confermato che almeno fino al 1 gennaio 2023, Facebook non chiederà ai creator alcuna commissione per i guadagni ottenuti con eventi online, abbonamenti sottoscritti dai follower e i “badge” inviati dai fan, per i quali si pagano quote predefinite. Successivamente anche Facebook introdurrà delle commissioni, che l’azienda promette saranno inferiori a quelle stabilite da Apple e Google. Dietro questa mossa del colosso dei social ci sarebbe anche una sorta di rivincita nei confronti degli altri due colossi del web che di recente hanno introdotto le etichette privacy su tutte le applicazioni.

L’azienda di Cupertino, lo ricordiamo, lo scorso 26 aprile ha aggiornato il sistema operativo iOS introducendo la possibilità per i propri utenti di escludere il tracciamento delle app a fini pubblicitari. Con la App Tracking Transparency, questo il nome della nuova caratteristica introdotta da Apple, adesso è necessario il consenso esplicito degli utenti per permettere alle applicazioni di tracciarli. Sulla stessa lunghezza d’onda di Apple anche Google, che già dallo scorso mese di marzo aveva annunciato che non avrebbe più venduto inserzioni pubblicitarie ai propri clienti dopo aver tracciato il comportamento degli utenti sui siti: di fatto, con quella decisione Alphabet non utilizzerà e non effettuerà più investimenti nelle tecnologie di tracking, ovvero quelle che studiano le abitudini degli utenti mentre navigano su Internet.