Il Prime Day è l’occasione perfetta per iscriversi ad Amazon Prime e godere di migliaia di sconti. Ecco come fare.

Il Prime Day 2021 di Amazon è alle porte e la valanga di offerte che stanno per arrivare saranno riservate soltanto agli utenti di Prime, il servizio di sottoscrizione di Amazon che dà accesso ad una serie di vantaggi a cominciare dalle spedizioni gratuite su migliaia di prodotti. Chi non è ancora un utente di Amazon Prime e non ha intenzione di lasciarsi scappare qualche prodotto a prezzo mai visto prima può approfittare del momento e iscriversi al servizio in pochi minuti.

L’abbonamento ad Amazon Prime ha un costo mensile di 3,99 euro (47,88 euro all’anno), ma chi sceglierà di sottoscrivere un abbonamento annuale – ed è questa il nostro consiglio – potrà farlo al prezzo scontato di 36 euro all’anno.

La buona notizia è che Amazon continua ad offrire 30 giorni di prova gratuita per chi non si è mai iscritto a Prime, quindi se volete un assaggio dei vantaggi del servizio senza dover metter mani al portafogli potete farlo subito e sfruttare al massimo il Prime Day 2021 per poi cancellare l’iscrizione prima del primo addebito.

Come iscriversi ad Amazon Prime

Per iscriversi ad Amazon Prime è sufficiente collegarsi a questo indirizzo e cliccare su “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni”. A quel punto vi verrà chiesto di inserire i vostri dati di accesso ad Amazon o, in alternativa, di creare da zero un nuovo account.

Il passaggio successivo vi richiederà di inserire il metodo di pagamento per l’addebito di Amazon Prime – se siete nuovi utenti l’addebito partirà dopo i 30 giorni gratuiti e potrete disattivare il servizio in qualsiasi momento. Dopo aver inserito i dati della vostra carta di credito (nome completo, numero della carta e data di scadenza) dovrete inserire i dati per la fatturazione e cliccare su “Iscriviti a Prime” per l’ulteriore conferma.

Come controllare lo stato di Amazon Prime

Una volta perfezionata l’iscrizione ad Amazon Prime, potrete modificare o controllare lo stato dell’abbonamento recandovi nell’apposita pagina nel vostro account di Amazon, a questo indirizzo. Nella parta alta della schermata troverete il riepilogo: il piano attivo e il costo, la data in cui avverrà il prossimo rinnovo e le varie opzioni per gestire l’iscrizione, inclusa la possibilità di disattivare immediatamente il servizio.