Prime Day 2021, la data ufficiale e le offerte in arrivo

Il Prime Day 2021 di Amazon è in arrivo. Ecco le date ufficiali e le tipologie di offerte in programma per l’evento online dell’anno!

La data che milioni di cacciatori di offerta in tutto il Mondo stavano aspettando è stata ufficializzata. Il Prime Day 2021 di Amazon si terrà il 21 e il 22 giugno, due giorni di sconti imperdibili per gli utenti di Amazon Prime su tutte le categorie presenti sul famoso portale di e-commerce.

Il calcio d’inizio è fissato per le 00.01 del 21 giugno e la valanga di offerte proseguirà fino alle 23.59 del 22 giugno. Se è vero che la finestra del Prime Day 2021 sarà più limitata rispetto ad altri anni, è altrettanto vero che Amazon ha già annunciato di voler fare le cose in grande: gli sconti partiranno dal 30% a salire e sui prodotti più costosi in catalogo è assicurato un risparmio di almeno 100 euro sul prezzo di listino.

Le offerte per il Prime Day 2021 di Amazon

Come ogni anno, le offerte in programma per il Prime Day saranno suddivise in tre diverse categorie:

Le offerte top : valide per l’intera durata dell’evento;

: valide per l’intera durata dell’evento; Le offerte da non perdere : avranno una validità limitata e saranno soggette ad esaurimento scorte;

: avranno una validità limitata e saranno soggette ad esaurimento scorte; Le offerte lampo: valide da 6 a 12 ore, si alterneranno per tutta la durata dell’evento.

Non solo Prime Day 2021. Le offerte iniziano subito

Amazon ci ha abituato a sconti più o meno costanti e già da oggi, in vista del Prime Day 2021, sono centinaia e centinaia i prodotti che è possibile acquistare in offerta a prezzi mai visti prima e nelle categorie più disparate. Dalle smart TV alle mascherine FFP2, dalle friggitrici ad aria agli aspirapolvere, ma anche smartwatch, vestiti e jeans, prodotti per il corpo. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Ecco alcuni dei prodotti più interessanti che potete trovare subito in grande sconto: