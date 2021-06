OnePlus Nord CE 5G già in pre-ordine. Prezzi e specifiche

OnePlus ha presentato anche in Italia il nuovo ed economico OnePlus Nord CE 5G, già in pre-ordine su Amazon. Ecco le specifiche e i prezzi.

OnePlus ha presentato oggi anche in Italia un nuovo smartphone di fascia media che ha tutte le carte in regola per diventare tra i dispositivi più venduti dell’azienda. OnePlus Nord CE 5G (Core Edition) è il piccolo gioiello di OnePlus che coniuga un design elegante con funzionalità di alto livello e un prezzo davvero alla portata di tutti.

Perfetto per le attività di tutti i giorni, OnePlus Nord CE 5G vanta un sistema a tripla fotocamera da 64 MP, un ampio display fluido AMOLED da 6,43″ a 90 Hz e HDR10+ per colori vivivi e un’immersione visiva coinvolgente e piacevole. Sotto la scocca si nasconde il potente processore Snapdragon 750G 5G che rende la tecnologia ancora più accessibile e una batteria da 4.500 mAh che, grazie alla ricarica Warp Charge 30T Plus migliorata, può essere portata da 0 a 70% in appena 30 minuti, con la certezza di non rimanere mai a secco.

Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, ha descritto il nuovo arrivato nella famiglia di smartphone di OnePlus Nord come “un ulteriore passo verso l’obiettivo di condividere con il mondo una grande tecnologia“:

Lo spirito Never Settle ci spinge a garantire un’esperienza superiore alla media su qualsiasi livello di prezzo. Nord CE è l’ultima aggiunta alla linea di prodotti OnePlus Nord, che offre una fantastica esperienza quotidiana mantenendo quella riconoscibile qualità in stile OnePlus che gli utenti hanno imparato ad amare.

OnePlus Nord CE 5G (Core Edition) arriva con preinstallata l’ultima versione del sistema operativo di OnePlus, OxygenOS 11, ottimizzato per le operazioni con una sola mano grazie ai controlli touch riposizionati e a un design semplice ma audace, e con significativi miglioramenti a funzionalità molto apprezzate come Dark Mode, Zen Mode e un nuovo Always On Display (AOD).

OnePlus Nord CE 5G: prezzi e disponibilità

OnePlus Nord CE 5G, come dicevamo in apertura, ha un prezzo di partenza di 299 euro per la versione con 6GB di RAM e 128 di spazio di archiviazione. Chi necessità di maggiore spazio e potenza può scegliere la versione 8 GB + 128 GB o quella da 12 GB + 256 GB in vendita rispettivamente a 329 euro e 399 euro.

I preordini su Amazon sono già partiti e le spedizioni dei dispositivi partiranno il 21 giugno 2021 in tutta Europa, giorno in cui OnePlus Nord CE 5G sarà disponibile per l’acquisto anche presso altri rivenditori autorizzati nel nostro Paese.