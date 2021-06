Control gratis per PC: come scaricarlo

Epic Games ha deciso di regalare agli utenti il bellissimo Control di Remedy: ecco come scaricarlo e fino a quando è disponibile.

Epic Games Store offre agli utenti uno o due giochi gratuiti ogni settimana, e stavolta gli sta dando la possibilità di fare un vero e proprio affare: possono infatti scaricare gratis il fantastico Control di Remedy. I giocatori hanno tempo fino alle 11:00 del 17 giugno per accaparrarsi quest’avventura imperdibile.

Chi gioca è chiamato a vestire i panni di Jesse Faden mentre esplora la Oldest House, il quartier generale del Federal Bureau of Control. Man mano che scoprirà i segreti del posto, imparerà abilità telecinetiche che la aiuteranno nelle sue battaglie contro un’orda di nemici noti come Hiss.

Dove scaricare Control gratis

Control è uno spasso. La trama potrebbe non coinvolgere tutti allo stesso modo, ma è comunque accattivante e il gameplay è eccellente. Strappare pezzi da un muro e scagliarli contro i nemici ha il suo fascino, e ci sono un sacco di aree da esplorare. È possibile scaricare il titolo andando a questa pagina.

I membri di PlayStation Plus hanno potuto richiedere la Control Ultimate Edition all’inizio di quest’anno, mentre gli abbonati a Xbox Game Pass hanno attualmente accesso al gioco senza costi aggiuntivi. Epic offre gratis la versione standard e il divertente DLC è scontato del 50% fino al 17 giugno.

Nel caso in cui non si dovesse apprezzare fino in fondo Control (non c’è niente di male nel riscattarlo e provarlo), Epic sta anche dando rilievo al gioco di ruolo open world Genshin Impact. Ci sono poi alcune ottime offerte su grandi titoli come Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Death Stranding, Disco Elysium e Hades.

Nel frattempo, Epic ha rivelato i regalini della settimana prossima: insieme a uno sparatutto roguelite chiamato Hell is Other Demons, gli utenti potranno riscattare il meraviglioso Overcooked 2 a costo zero a partire da giovedì prossimo.