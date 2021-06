Elden Ring arriva il 21 gennaio 2022. Primo video di gameplay

Svelati data di rilascio e primo video di gameplay ufficiali di Elden Ring, l’ambizioso action RPG di FromSoftware.

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ha rilasciato il primo video di gameplay dell’attesissimo action-RPG Elden Ring, definita dagli stessi autori come l’opera più imponente mai realizzata da FromSoftware. Creato dalla mente di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, il gioco arriverà nei negozi il 21 gennaio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC via STEAM. Il titolo supporterà Smart Delivery sulle console Xbox e l’aggiornamento gratuito alla versione PS5 per chi acquisterà quella per PS4.

Il mondo di Elden Ring



Un nuovo mondo, ricco di racconti e tradizioni fantastiche, creato da Hidetaka Miyazaki, designer dell’acclamata serie Dark Souls, in collaborazione con George R.R. Martin, autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, la saga fantasy letteraria che ha dominato le classifiche di vendita di tutto il mondo.

I giocatori affronteranno un viaggio all’interno di un mondo curato nei minimi dettagli, grondante sangue e inganni generati da tanti, diversi personaggi, ciascuno animato da motivazioni differenti per ostacolare o aiutare i videogamer. Nel corso delle loro avventure, determineranno il fato di questa terra martoriata, svelandone miti e segreti.

Attraversando le distese erbose, le paludi soffocanti e le foreste lussureggianti a piedi o a cavallo, da soli o online con gli amici, gli utenti s’immergeranno nell’enorme mondo di Elden Ring, coi suoi vasti scenari, i cambiamenti atmosferici e la progressione delle giornate.

“In Elden Ring, abbiamo fatto confluire tutta la nostra esperienza negli action-RPG e nei fantasy oscuri, maturata nella serie Dark Souls”, ha detto Hidetaka Miyazaki, Director di FromSoftware. “Per creare una classica ma coraggiosa evoluzione del genere, abbiamo costruito un mondo ricco e incredibilmente vasto, basato sulle leggende scritte per il gioco da George R. R. Martin. Elden Ring è un mondo pieno di misteri e pericoli, pronto a essere esplorato e scoperto. Un dramma in cui vari personaggi ostentano la propria mistica e sono spinti da varie motivazioni. Speriamo davvero che vi divertiate scoprendolo”.