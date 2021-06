Guardians of the Galaxy, arriva il videogioco ufficiale

Square Enix e Eidos Montreal uniscono le forze per il videogioco ufficiale Guardians of the Galaxy. Ecco trailer e data di uscita.

Il nuovo capitolo cinematografico dei Guardiani della Galassia è ufficialmente in lavorazione con data di uscita al momento fissata per il 23 maggio 2023 e se è vero che l’attesa si preannuncia molto lunga, la buona notizia è che è in arrivo il primo videogioco ufficiale con protagonisti i supereroi guidati da Star Lord, Guardians of the Galaxy.

L’annuncio a sorpresa del videogioco è arrivato durante l’evento E3 2021. Ad unire le forze per catapultarci nel mondo dei guardiani della galassia sono Square Enix e Eidos Montreal, gli stessi che ci hanno regalato quel gioiellino di Deus Ex: Human Revolution.

Cosa sappiamo del videogioco Guardians of the Galaxy

Il titolo sarà un action-adventure in terza persona e modalità single player. Saremo chiamati a vestire i panni di Peter Quill, meglio noto come Star Lord, diversi anni dopo una guerra integalattica coi Guardiani della Galassia che stanno insieme da poco meno di un anno. Il gruppo è ancora alla ricerca di quell’affiatamento che abbiamo visto anche nei film Marvel, ma dovrà mostrarsi unito nella nuova missione che richiederà l’ennesimo salvataggio della galassia.

Non potremo impersonare gli altri personaggi, da Groot a Gamora, passando per Drax e Rocket Raccoon, ma potremo approfittare del loro aiuto grazie all’intelligenza artificiale e sfruttare le loro abilità durante i combattimenti. Non solo. Le decisioni che prenderemo, spiegano gli sviluppatori, avranno delle ripercussioni sul modo in cui i nostri compagni di avventura si interfacceranno con noi.

Il trailer del videogioco

Guardians of the Galaxy. Data di uscita e piattaforme

Salvo slittamenti a cui in questo periodo siamo più che abituati, non dovremo attendere troppo per toccare con mano questa promettente avventura. Guardians of the Galaxy sarà disponibile dal 26 ottobre 2021 per PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S e PC.