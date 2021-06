Il Mini Frigo di Xbox diventa realtà!

Durante l’E3 2021 Microsoft ha confermato l’arrivo del Mini Frigo di Xbox entro la fine dell’anno. Il trailer ufficiale.

Da meme a realtà il passo è stato breve. Quella che era nata come una sfida su Twitter è stata accolta da Microsoft contro ogni aspettativa e così entro la fine dell’anno il Mini Frigo ispirato alla nuova Xbox Series X, inizialmente derisa dagli utenti di Twitter proprio per la sua somiglianza con un piccolo frigorifero portatile, sarà disponibile per l’acquisto.

Microsoft aveva già confermato l’intenzione nelle scorse settimane, ma ieri durante l’evento E3 2021 è stato mostrato il trailer ufficiale che annuncia l’arrivo dell’Xbox Mini Frigo entro la fine dell’anno.

L’ironico trailer ci mostra il piccolo frigorifero a forma di Xbox Series X in azione, con dimensioni simili alla nuova console di Microsoft sufficienti per contenere una manciata di lattine di Coca Cola, birra o ciò che si preferisce.

Non abbiamo un prezzo di vendita né la conferma che il Mini Frigo Xbox sarà disponibile in un numero sufficiente di unità per accontentare tutti i videogiocatori che non vogliono farsi scappare la possibilità di un gadget insolito e unico nel suo genere.