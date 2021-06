Ecco i migliori hard disk esterni compatibili con PS4 e PlayStation 4 Pro. Fino a 4TB di spazio aggiuntivo per i nostri giochi!

Lo spazio sulle nostre console, anche per chi ha acquistato la versione da 1TB nel caso di PlayStation 4, non è mai abbastanza. Quante volte, di fronte all’installazione di un nuovo gioco appena acquistato o al download di un titolo digitale, ci è comparso l’avviso di spazio su disco insufficiente costringendoci a cancellare giochi che avremmo preferito avere a portata di mano? Tante, troppe. Dotarsi di un hard disk esterno è buona cosa, soprattutto per dover evitare di riscaricare da zero i giochi più pesanti ad averli pronti all’uso per rigiocarli senza attesa. Scegliere l’hard disk esterno compatibile con PS4 o PS4 Pro, però, non è sempre semplice.

Seagate, per fortuna, ha un’intera linea di hard disk esterni pensati proprio per le console di casa Sony, PS4 e PS4 Pro, mentre quelli compatibili con PlayStation 5 sono in arrivo.

Vediamo insieme i migliori hard disk esterni per PS4 e PS4 Pro, a cominciare dall’edizione classica. Sono due i tagli disponibili, entrambi in sconto per una manciata di ore: l’hard disk esterno da 2TB e quello da 4TB, entrambi con piena compatibilità con PlayStation 4 e la versione Pro.

Gli hard disk esterni dedicati agli Avengers per PS4

All’edizione classica è stata affianca una versione speciale dedicata agli Avengers, rilasciata in occasione dell’uscita del videogioco Marvel lo scorso anno. Disponibili nel solo taglio da 2 TB, più che sufficiente per ampliare quello base della nostra console, e in quattro versioni diverse: Capitan America, Hulk, Thor e l’intero team.

L’edizione speciale di The Last Of Us Parte 2

Oltre all’edizione Avengers, tra gli hard disk esterni per PS4 e PS4 Pro esiste anche l’edizione speciale The Last Of Us Parte 2, con il logo del videogioco ben in vista e un design ispirato al tatuaggio di Ellie, utilizzato in gran parte del merchandising ufficiale di Sony.

Tutti gli hard disk possono essere collegati alle console Sony tramite porta USB 3.0 e necessitano almeno della versione 4.50 del firmware di PlayStation.