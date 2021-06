Philips HUE, lampadine e kit in offerta fino al 70% su Amazon

Amazon riduce il prezzo del kit per entrare nel mondo dell’illuminazione wireless di Philips HUE per il Prime Day 2021. Tutti i nuovi prezzi.

Ondata di sconti in occasione del Prime Day 2021 di Amazon per i prodotti Philips HUE, l’illuminazione Wireless di casa Philips profondamente integrata con HomeKit di Apple, Google Assistant e anche Alexa di Amazon: non sconti da poco conto, ma in alcuni casi l’offerta assicura anche un risparmio del 70% rispetto al prezzo di listino!

Il kit per entrare subito nel mondo di Philips HUE – 3 lampadine, il bridge per far comunicare i dispositivi e il comodo telecomando per regolare l’intensità dell’illuminazione di casa da qualunque stanza – viene proposto con quasi 45 euro di sconto, mentre è possibile acquistare un bridge 2.0 col 23% di sconto.

Grandi sconti anche su tutte le lampadine compatibili col sistema di illuminazione Hue:

Tra i prodotti Philips HUE in offerta ci sono anche le lampade LED che possono essere montate dietro al televisore per creare un’esperienza di luce unica e suggestiva con 16 milioni di colori e scenari e la possibilità di sincronizzare le luci con film, musica e giochi.

Il sensore di movimento può essere utile per evitare di azionare l’interruttore dell’illuminazione quando si entra in una stanza. È sufficiente posizionarlo in un qualsiasi luogo, senza necessità di cavi, ed associarlo al bridge del proprio sistema e collegarlo alle lampadine che si vuol far accendere o spegnere in presenza di un movimento.

Philips HUE: in offerta anche gli accessori per l’esterno

Non solo casa. Il sistema di Philips è perfetto anche per il giardino o per l’esterno della propria abitazione con dispositivi ad hoc che resistito alle intemperie e assicurano la stessa efficienza e affidabilità dei prodotti per la casa.

I prezzi scontati per il Prime Day 2021 sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon.