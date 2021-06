Fino a 1000 euro di cashback con le TV LG OLED. Come funziona

Col passaggio al nuovo digitale terrestre LG offre un cashback fino a 1.000 euro sull’acquisto di una nuova TV OLED. Tutti i dettagli dell’offerta.

Fino a 1000 euro di cashback con le TV LG OLED! Il nuovo switch off TV è in dirittura d’arrivo. A partire dal prossimo settembre in Italia inizierà il passaggio al nuovo digitale terrestre e non tutti gli apparati televisivi che abbiamo in casa sono compatibili col DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial), lo standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale terrestre del consorzio europeo DVB.

Chi ha acquistato una TV o un decoder in Italia a partire dal 22 dicembre 2018 non dovrà preoccuparsi di nulla, mentre chi ha in casa un dispositivo acquistato prima di quella data potrebbe vedersi costretto ad acquistare una TV o un decoder compatibile col nuovo standard. LG, tra i leader del settore dell’audio-video, ha deciso di lanciare un’interessante iniziativa che permette di risparmiare fino a 1000 euro sull’acquisto di una nuova smart TV.

Un vero e proprio cashback in vigore fino al 15 luglio 2021 che restituirà ai nuovi acquirenti fino a 1000 euro dopo l’acquisto di una delle smart TV della serie LG OLED. Si parte da un minimo di 100 euro di cashback per i dispositivi più economici e si arriva a mille euro di rimborso per i modelli top di gamma.

Come funziona il cashback per le LG OLED TV

Il funzionamento del cashback di LG per l’acquisto delle TV OLED è lo stesso che abbiamo visto in passato anche con altre aziende. È sufficiente acquistare una delle smart TV selezionate da LG (vi proponiamo di seguito l’elenco completo) e collegarsi a questo indirizzo entro 15 giorni dall’acquisto compilando l’apposito form con tutti i propri dati e tutti i dati dell’acquisto eseguito – scontrino, modello acquistato, codice seriale del prodotto, punto vendita o sito di e-commerce dove è stato eseguito l’acquisto, dati del documento di acquisto – e le proprie coordinate bancarie per l’accredito del rimborso da parte di LG.

LG precisa nel regolamento che, in seguito al controllo della documentazione richiesta entro i tempi previsti, si procederà all’erogazione del rimborso sull’IBAN comunicato in fase di registrazione entro 180 giorni dalla convalida.

Le smart TV di LG compatibili col cashback

OLED88Z19LA.API: 1.000 euro di rimborso

OLED77Z19LA.API: 1.000 euro di rimborso

OLED83C14LA.API: 500 euro di rimborso

OLED83C14LA.APID: 500 euro di rimborso

OLED77G16LA.API: 500 euro di rimborso

OLED77C16LA.API: 500 euro di rimborso

OLED77C15LA.API: 500 euro di rimborso

OLED77C14LB.APID: 500 euro di rimborso

OLED77GX6LA.API: 500 euro di rimborso

OLED65G16LA.API: 300 euro di rimborso

OLED65C16LA.API: 300 euro di rimborso

OLED65C15LA.API: 300 euro di rimborso

OLED65C14LB.APID: 300 euro di rimborso

OLED65GX6LA.API: 300 euro di rimborso

OLED55G16LA.API: 200 euro di rimborso

OLED55C16LA.API: 200 euro di rimborso

OLED55C15LA.API: 200 euro di rimborso

OLED55C14LB.APID: 200 euro di rimborso

OLED55GX6LA.API: 200 euro di rimborso

OLED48C16LA.API: 100 euro di rimborso

OLED48C15LA.API: 100 euro di rimborso

OLED48C14LB.APID: 100 euro di rimborso