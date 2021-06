Instagram, test permette a più utenti di condividere link nelle Storie

Instagram consente ora a più utenti di condividere link a siti web esterni nelle Storie, grazie a un apposito adesivo.

Per molto tempo, includere i link nelle Storie è qualcosa che Instagram ha permesso solo a pochi dei suoi utenti. Un account deve essere verificato dall’azienda o aver superato il traguardo dei 10mila follower per avere questa possibilità. Ma in quello che potrebbe essere un cambiamento drastico per Instagram, la società ha dichiarato a The Verge di aver recentemente avviato un test che offre a un piccolo sottoinsieme dei suoi utenti la possibilità di linkare un sito web utilizzando un adesivo nelle Storie.

Se la piattaforma alla fine consentirà a tutti di condividere i link in questo modo è ancora incerto. Per ora Vishal Shah, VP of Product presso la società, ha detto che al momento l’obiettivo è tenere traccia dei tipi di link che le persone pubblicano, nonché assicurarsi che non utilizzino la funzione per inviare spam e diffondere disinformazione. La speranza dell’azienda è di passare infine agli adesivi come principale modo in cui le persone accederanno ai siti web al di fuori della piattaforma.

Qualunque sia la direzione che Instagram prenderà dopo questo ultimo test, la società pare voglia sperimentare alcuni cambiamenti significativi nel funzionamento della sua piattaforma. Non molto tempo fa sembrava che non avrebbe mai permesso alle persone di pubblicare contenuti dai propri computer, ma la situazione è cambiata la scorsa settimana quando ha avviato un test per permettere ad alcuni utenti di fare proprio questo. Più o meno nello stesso periodo è iniziato un test per vedere come le persone rispondono alla visualizzazione dei post suggeriti nel loro feed.