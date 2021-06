Tablet per bambini: i migliori da acquistare nel 2021

Potenti, resistenti agli urti e ai liquidi e con un’interfaccia e applicazioni pensate per i più piccoli. Ecco i migliori tablet per bambini.

Che ci piaccia o meno, tenere i bambini lontani dalla tecnologia è ormai un’operazione impossibile, ma questo non significa che sia necessariamente una cosa negativa. L’educazione, oggi, passa anche per i dispositivi tech e divertendosi si impara anche più in fretta. Certo, bisogna scegliere i dispositivi giusti: dare ai più piccoli il tablet o lo smartphone dei genitori significa spesso piazzarli davanti a YouTube o a qualche altro giorno non sempre pensato per loro e in quel caso la tecnologia diventa poco più di una semplice babysitter senza alcuna vera competenza.

Eppure esistono diversi dispositivi che sono pensati proprio per un pubblico più giovane, tablet per bambini facili da usare e con applicazioni che intrattengono e insegnano.

Non solo. I tablet per i bambini devono anche essere resistenti a cadute, lanci, graffi e ogni tipo di maltrattamento. Un potente e costoso iPad, per questo robusto, potrebbe durare una manciata di ore nelle mani di un bambino. E lo stesso accadrebbe con tablet di fascia alta come il Samsung Galaxy Tab S7.

Le soluzioni esistono e non sono neanche troppo costose. Vediamole insieme.

Mio Primo Clempad 9 di Clementoni

Il Clementoni Primo Clempad 9 è il meglio che è possibile trovare in Italia sul fronte dei tablet per i bambini. Progettato per i bambini dai tre anni in su, il Clementoni Primo Clempad 9 è un vero e proprio tablet Android che punta a dare ai più piccoli un primo approccio al mondo digitale, garantendo la massima sicurezza anche su internet.

L’interfaccia è semplice e chiara. I bambini possono navigare tra le app già installate, dall’immancabile YouTube Kids alle app progettate da Clementoni come Clem Books per i libri da leggere, Clem Browser per navigare online o Clem Store per scaricare nuovi giochi e applicazioni. Il tablet arriva con preinstallata anche la nuova App per aiutare i cuccioli che hanno bisogno di aiuto: curandoli e coccolandoli il bambino metterà in atto una serie di comportamenti che svilupperanno l’area emotivo-espressiva.

Alla versione progettata per i bambini dai tre anni in su Clementoni ne affianca anche una per chi ha più di sei anni, Clementoni Clempad X Plus.

Dragon Touch Y88X PRO

Decisamente più economico del tablet di Clementoni, il tablet per bambini di Dragon Touch presenta caratteristiche simili: display HD da 7 pollici, sistema operativo Android 9.0 e e KIDOZ preinstallato con tutto quello che serve a chi si avvicina per la prima volta, e in giovanissima età, ad un tablet. L’interfaccia è a misura di bambino, le icone sono facili da identificare e da una sola schermata si può accedere a giochi, video, siti web e app educative.

La versione premium preinstallata di KIDOZ offre molto più controllo per i genitori: i bambini possono accedere solo a siti Web, video, contenuti o altre app Android che la madre o il padre selezionano con cura per loro, mentre mamma o papà possono anche incoraggiare i bambini con le monete ad acquistare contenuti premium da KIDOZ App Store.

Dragon Touch Y88X PRO è disponibile in due diverse colorazioni: rosa e blu.

Il tablet per bambini di SANNUO

Ampio schermo da 10 pollici e Android 10.0 preinstallato, 32GB di spazio di archiviazione e potente batteria da 5.000mAh che assicura fino ad otto ore di intrattenimento con una sola carica. Il tablet per bambini di SANNUO è tra i migliori secondo gli utenti di Amazon, che oltre ad elogiarne le funzionalità pensate per i più piccoli apprezzano anche le possibilità che offre anche agli adulti con l’accesso a Google Play e a tutte le app che possono essere scaricate e installate in pochi tap.

La cover in silicone che lo protegge – disponibile in versione blu o rosa – è progettata per mettere al riparo il dispositivo non soltanto da cadute, ma anche da polvere e schizzi.

Lisciani Giochi – Mio Tab 7″

Nella stessa fascia di prezzo troviamo anche il Mio Tab 7″ di Lisciani Giochi, che si autodefinisce “il tablet più educativo” grazie alle oltre 400 applicazioni gratuite disponibili, a cominciare da “I miei primi Dizionari” con cui i bambini possono trovare i significati delle parole che non conoscono a “La mia biblioteca” con tanti file audio e video da poter consultare in ogni momento per imparare e divertirsi.

Grazie a questo tablet per bambini dai tre agli otto anni è possibile anche imparare le lingue e partecipare a tanti laboratori multi attività. Il tablet di Lisciani Giochi può essere anche collegato alla TV di casa grazie all’apposita uscita HDMI.