Buono sconto da 6 euro su Amazon grazie al servizio Ricarica. Tutti i dettagli

Amazon regala un buono sconto da 6 euro a tutti gli utenti che effettuano una ricarica di almeno 60 euro. Ecco come funziona l’iniziativa.

Amazon spinge periodicamente i propri prodotti e servizi a suon di allettanti sconti che da un lato danno dei vantaggi agli utenti e dall’altro permettono loro di scoprire dei lati di Amazon che non avevano ancora avuto modo di conoscere e apprezzare. Negli stessi giorni in cui il colosso dell’e-commerce sta regalando 5 euro ai nuovi utenti di Amazon Music Unlimited è partita anche un’altra iniziativa: 6 euro di buono sconto per chi ricaricherà il proprio account Amazon con almeno 60 euro di credito.

La nuova iniziativa è finalizzata a far conoscere al pubblico l’ottimo servizio di Ricarica Amazon, una valida alternativa per pagare i propri acquisti sulla piattaforma. Nessuna carta di credito necessaria, nessun conto corrente collegato, ma del vero e proprio credito che è possibile caricare su Amazon per gestire in modo attento il proprio budget, ridurre il numero di addebiti sulla carta di credito e fare gli acquisti senza reinserire le informazioni di pagamento al momento del completamento ordine.

Come ottenere il buono sconto da 6 euro su Amazon

Dal 1° luglio fino al 30 settembre 2021 i clienti che ricaricano di almeno 60€ e oltre il proprio account Amazon.it riceveranno un buono sconto del valore di 6 euro che sarà detratto automaticamente dal saldo del prossimo ordine utile e sarà visibile nel riepilogo ordine.

Tutto quello che bisogna approfittare per ricevere subito il buono regalo da 6 euro è collegarsi A QUESTO INDIRIZZO e cliccare sul pulsante Clicca qui per applicare la promozione prima di procedere con la ricarica.

A questo punto, utilizzando uno dei metodi di pagamento già associato al proprio account di Amazon, è sufficiente effettuare una ricarica di almeno 60 euro. La cifra scelta dagli utenti verrà immediatamente caricata sull’account di Amazon e da quel momento in poi potrà essere utilizzata per pagare gli acquisti sul portale di e-commerce. Altrettanto velocemente Amazon accrediterà anche i 6 euro di buono regalo che potranno essere utilizzati fino alle 23:59 del 30 dicembre 2021 per ordini effettuati su Amazon.it.

Il vantaggio è evidente per tutti, ma c’è una piccola limitazione: per beneficiare della promozione è necessario avere un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi e non aver effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi.

