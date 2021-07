FIFA 22, svelata la copertina ufficiale: c’è Kylian Mbappé

Sarà Kylian Mbappé, l’attaccante del Paris Saint-Germain e icona del calcio mondiale,l’atleta presente sulla copertina di FIFA 22.

EA SPORTS ha ufficialmente rivelato che Kylian Mbappé, l’attaccante del Paris Saint-Germain e icona del calcio mondiale, sarà nuovamente l’atleta presente sulla copertina di FIFA 22 sulla copertina di tutte le edizioni disponibili in tutto il mondo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One Series XS, Xbox One e PC tramite Origin e Steam. Essendo una delle giovani stelle più brillanti del gioco, Mbappé per EA rappresenta la prossima generazione di calciatori iconici e incarna perfettamente la comunità globale di FIFA, impegnandosi a dare un impatto positivo nella crescita del calcio moderno. Mbappé è presente sulla copertina per il secondo anno consecutivo: diventa quindi uno dei pochi ad apparire sulla cover per più edizioni consecutivamente, insieme a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

FIFA 22 sulla next-gen

Il gioco non è ancora stato svelato ufficialmente, ma FIFA 22 di Electronic Arts dovrebbe comunque offrire diverse novità nelle modalità di gioco preferite dai fan: da inedite opzioni per giocare con gli amici attraverso nuovi elementi social, alla maggiore possibilità di controllo nella Modalità Carriera. “Quest’anno cercheremo di riunire di nuovo i fan attraverso esperienze collettive in grado però di accrescere maggiormente l’esperienza. Vogliamo offrire loro un livello di sfida più autentico e interattivo, come mai provato fino ad oggi”, ha dichiarato un portavoce del publisher. L’obiettivo di EA è colmare il divario tra il mondo reale e quello virtuale del calcio.