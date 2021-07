State of Play, tutti i trailer mostrati durante l’evento PlayStation

L’ultimo evento State Of Play di PlayStation è stato ricco di sorprese, tra grandi conferme, date di uscita svelate e trailer molto attesi.

L’ultimo evento State Of Play di PlayStation è stato ricco di sorprese, tra grandi conferme, date di uscita svelate e trailer molto attesi che ci hanno fatto venire l’acquolina in bocca. Un evento di 46 minuti che ha visto tra i grandi protagonisti, come anticipato da Sony nei giorni scorsi, l’attesissimo Deathloop di Bethesda, e che ha dedicato ampio spazio anche ai titoli indie che sono soliti regalare grandissime soddisfazioni.

Vediamo insieme tutti i trailer mostrati durante l’evento di PlayStation.

Deathloop: primo sguardo alla sessione di gioco estesa

Deathloop esce in esclusiva su console per PlayStation 5 il 14 settembre 2021.

Lost Judgment per PS4 e PS5

Tribunale distrettuale di Tokyo, 2021. Un agente di polizia condannato rivela il luogo dove trovare il corpo di una vittima assassinata, l’uomo che un tempo aveva bullizzato suo figlio. Il detective privato Takayumi Yagami è chiamato a investigare sull’impossibile caso di due crimini commessi in una volta sola. Ma quello che comincia come un’inequivocabile storia di vendetta si allarga verso un’estesa rete criminale, un sistema legale difettoso e verso coloro che vogliono trarre vantaggio da entrambi.

Sta a voi e a Yagami scoprire la verità, anche se doveste scalare dei palazzi, andare sotto copertura o sfoderare le arti marziali per difendervi.

Moss: Book II per PlayStation VR

A tre anni dall’uscita del primo capitolo, ecco arrivare Moss: Book II, ambientato subito dopo la conclusione del titolo precedente dopo il salvataggio di Argus, lo zio di Quill.

La loro avventura continua con la rivelazione che un tiranno alato, alla guida delle forze di Arcane, ha rivolto la sua attenzione su Quill, e ora è alle sue calcagna all’interno del castello maledetto dove lo zio era tenuto prigioniero. Caratterizzato da un terreno ostile, difficili rompicapo e nemici distorti dal fuoco e l’acciaio, il viaggio di Quill sarà impegnativo e pieno di trionfo e dolore, ma nuovi alleati, vecchi amici e la natura stessa del castello potranno aiutarla mentre cerca di salvare il mondo dalla distruzione.

Arcadegeddon

Gilly, il proprietario di una sala giochi locale, sta cercando di salvare la propria impresa da una mega società senza volto. Per farlo prende tutti i migliori videogiochi arcade e li connette per creare un super gioco. Sfortunatamente, la mega società, Fun Fun Co., si introduce nel gioco e lo infetta con un virus. Voi e i vostri amici dovrete salvare il gioco e l’ultima sala giochi della città.

Questo sparatutto multigiocatore in continua evoluzione vi permette di giocare da soli o con un massimo di tre amici per esplorare una varietà di biomi, divertirsi con i mini giochi, trovare forzieri nascosti e sconfiggere numerosi tipi di nemici e boss. Arcadegeddon è un’esperienza cooperativa multigiocatore che fornisce un mix di divertimento in PvE e PvP adatto a tutte le velocità di gioco. Nel gioco potrete accettare sfide aggiuntive delle “bande” locali che frequentano il Gilly’s Arcade. Queste vi faranno guadagnare molto di più della popolarità. A proposito di popolarità, guadagnatevi il vostro posto nelle classifiche globali.

Tribes of Midgard

In Tribes of Midgard, dovrete farvi strada combattendo tra orde di nemici e mostri, in solitaria o facendo squadra con un massimo di 10 giocatori. Dovrete cominciare cercando di sopravvivere nelle terre selvagge, raccogliendo le risorse necessarie a difendere il vostro villaggio dalle invasioni notturne di creature infernali e del colossale Jötnar.

F.I.S.T per PS5 e PS4

In uscita per PlayStation 4 e PlayStation 5 il 7 settembre 2021.

Hunter’s Arena per PS5 e PS4

Hunter’s Arena, il picchiaduro di mischia e magia da 30 giocatori si unisce alla lista di PlayStation Plus il mese, sia su PS4 che PS5 dal 3 agosto prossimo.

Jett: The Far Shore per PS4 e PS5

In Jett vestite i panni di Mei, un’esploratrice interstellare che fa parte di una squadra che spera di trovare una casa per la propria civiltà. Le direttive fornite dal supervisore Jao sono chiare: dovete tracciare la fonte del segnale che vi guida in questo misterioso pianeta ed esplorare la superficie in cerca di luoghi abitabili, senza danneggiare la natura circostante. A tal fine, osserverete, studierete e catalogherete le vostre scoperte durante l’esplorazione di un ambiente sconosciuto. Dovrete fare un uso attento degli strumenti Jett come il risonatore, le luci abbaglianti e il braccio meccanico in grado di raccogliere, trasportare e lanciare oggetti pesanti.

Demon Slayer per PS5

La modalità giocatore singolo del gioco presenta gli archi narrativi dell’anime che culminano nelle vicende sul treno Mugen, dove i giocatori percorreranno la strada del protagonista, Tanjiro Kamado, rivivendo la sua storia. I giocatori si ritroveranno immersi nel mondo “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” come descritto nel manga e nell’anime mentre esplorano i luoghi e combattono i demoni al fianco di noti alleati.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles sarà disponibile su PS4 e PS5 dal 15 ottobre.