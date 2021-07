EA annuncia FIFA 22: uscita ufficiale il 1° ottobre. Ecco il trailer

Il titolo sarà dotato di tecnologia di nuova generazione HyperMotion, che darà vita a un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente.

Electronic Arts ha presentato oggi EA SPORTS FIFA 22, dotato di tecnologia di nuova generazione HyperMotion per dare vita all’esperienza di gioco più realistica e coinvolgente al mondo, in ogni partita e in tutte le modalità su console di nuova generazione e Stadia. FIFA 22 sarà disponibile in tutto il globo il 1° ottobre per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Origin e Steam, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco combina il Sistema di Cattura 11 vs 11 Avanzato e la tecnologia proprietaria di machine learning al fine di offrire l’esperienza calcistica più realistica, fluida e reattiva per le console di nuova generazione e Stadia.

FIFA 22 rivoluzionerà la serie?

La tecnologia HyperMotion ha abilitato l’integrazione del primo motion capture in assoluto di 22 calciatori professionisti che giocano ad alta intensità. Non solo: l’algoritmo machine learning, di proprietà di EA, apprende da oltre 8,7 milioni di fotogrammi di acquisizione avanzata delle partite, e scrive quindi nuove animazioni in tempo reale per creare movimenti di calcio organici attraverso una varietà di interazioni sul campo. Che si tratti di un tiro, di un passaggio, o di un cross, HyperMotion trasforma il modo con cui i giocatori si muovono davanti e dietro alla palla.

FIFA 22 offre a milioni di fan in tutto il mondo la possibilità di praticare lo sport che amano in un modo che non ha precedenti – ha affermato Nick Wlodyka, GM, EA SPORTS FIFA -. Ogni giocatore sperimenta FIFA come preferisce, ma il gameplay in campo è la costante che unisce, e siamo entusiasti di poter offrire una profonda innovazione su questo fronte.

Il nuovo titolo offrirà anche funzionalità profonde e innovative in altre parti del gioco e nelle modalità più popolari tra cui la Modalità Carriera, VOLTA FOOTBALL, Pro Club e FIFA Ultimate Team. I fan possono aspettarsi più costanza e distinte personalità tra i pali della porta, con una ricostruzione completa del sistema dei portieri, una nuovissima esperienza Crea un Club in modalità Carriera, un gameplay reinventato in VOLTA FOOTBALL e l’introduzione di FIFA Ultimate Team Heroes, elementi completamente nuovi che rappresentano le storie e la gloria dei giocatori più importanti e preferiti dai fan.



Con oltre 17.000 giocatori in oltre 700 squadre in più di 90 stadi e oltre 30 campionati, FIFA 22 è l’unico luogo in cui potrai gareggiare in competizioni iconiche come UEFA Champions League, UEFA Europa League, la nuovissima UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana. I fan che prenoteranno FIFA 22 Ultimate Edition entro l’11 agosto riceveranno dal 1° dicembre un oggetto giocatore FUT Eroe non scambiabile. L’Ultimate Edition include anche fino a quattro giorni di accesso anticipato, Dual Entitlement, FIFA Points e altro ancora. I membri di EA Play possono inoltre ottenere ancor di più da FIFA 22 con l’accesso anticipato alla prova e i premi di gioco mensili.