OnePlus Nord 2 5G già in pre-ordine. Specifiche e prezzi

OnePlus ha presentato anche in Italia il nuovo ed economico OnePlus Nord 2 5G, già in pre-ordine su Amazon. Ecco le specifiche e i prezzi.

A poco più di un mese dall’arrivo anche in Italia di OnePlus Nord CE 5G, OnePlus ha calato oggi un altro asso dalla manica annunciando un nuovo smartphone di fascia media che ha tutte le carte in regola per diventare tra i dispositivi più venduti dell’azienda: OnePlus Nord 2 5G, un aggiornamento completo dal primo Nord, dalla fotocamera e dalle prestazioni fino alla ricarica e al design.

Economico e potente, OnePlus Nord 2 5G vanta una configurazione hardware di livello flagship, tra cui una tripla fotocamera AI da 50 MP con sensore Sony IMX766 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), Warp Charge 65 e il processore flagship MediaTek Dimensity 1200-AI inseme al software OxygenOS di OnePlus per offrire agli utenti un’esperienza veloce, fluida e versatile.

Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, ha descritto il nuovo arrivato nella famiglia di smartphone di OnePlus Nord come “un degno successore dell’originale OnePlus Nord“:

OnePlus Nord 2 5G riafferma il nostro impegno a condividere la grande tecnologia con il mondo”, ha affermato Pete Lau, fondatore di OnePlus. “Con i progressi fatti nel campo delle tecnologie degli smartphone anche nella fascia media, ora siamo in grado di offrire esperienze premium su dispositivi più accessibili.

Rispetto al suo predecessore, OnePlus Nord 2 5G è dotato di un display fluid AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate a 90 Hz e arriva con preinstallata l’ultima versione del sistema operativo di OnePlus, OxygenOS 11.3, che porta con sé importanti miglioramenti rispetto alla versione precedente come Dark Mode, Zen Mode, un comodo utilizzo con una sola mano e varie opzioni Always on Display (AOD), con ulteriori personalizzazioni, gesti e customizzazioni pensate per il gaming come la nuova app OnePlus Games su OxygenOS 11.3.

Il nuovo arrivato vanta un comparto fotografico di tutto rispetto. Il sensore principale è un validissimo Sony IMX766 da 50 MP, in grado di catturare il 56% di luce in più rispetto al Sony IMX586 del primo Nord. Con Nightscape Ultra, inoltre, saremo in grado di scattare foto migliori e più luminose anche in condizioni di scarsa luminosità, fino a 1 lux. Completano il comparto fotografico una fotocamera ultragrandangolare da 8 MP con campo visivo da 119,7 gradi e una fotocamera selfie da 32 MP con un sensore Sony IMX615.

OnePlus Nord 2 5G: prezzi e disponibilità

OnePlus Nord 2 5G è stato presentato oggi da OnePlus e sarà disponibile in Italia nei prossimi giorni. La versione da 8GB di RAM con 128 GB ROM sarà disponibile a partire da 399 euro, mentre quella da 12 GB di RAM con 256 GB ROM sarà disponibile da 499 euro.

I preordini su Amazon sono già partiti e le prime spedizioni inizieranno il 28 luglio prossimo per la versione in colore Grey Sierra, mentre chi pre-ordinerà la versione Blue Haze potrà ricevere lo smartphone a partire dal 30 luglio 2021, due giorni dopo.