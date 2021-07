Marvel’s Avengers gratis dal 29 luglio al 1° agosto

Il weekend di accesso gratuito offre l’esperienza di gioco completa su PlayStation, Steam e Stadia. E presto anche su console Xbox.

SQUARE ENIX ha annunciato che Marvel’s Avengers sarà giocabile gratuitamente su PlayStation 5, PC (tramite Steam) e Stadia dal 29 luglio al 1° agosto per festeggiare l’inizio della stagione estiva di gioco e la pubblicazione permanente dell’opzione di più copie dello stesso eroe. La funzione ha fatto il suo debutto con l’evento Anomalia tachionica di aprile e permette ai giocatori di formare squadre online con più di una copia dello stesso supereroe nelle missioni multigiocatore, facilitando e velocizzando il processo di matchmaking. Una simile opportunità di accesso gratuito sarà disponibile anche sulle console Xbox nei prossimi mesi.

Marvel’s Avengers si espande

Durante il weekend di accesso gratuito, chiunque vorrà provare il gioco completo dovrà soltanto scaricarlo dal negozio digitale della propria piattaforma. Al termine del periodo di accesso gratuito, i giocatori che acquisteranno il prodotto potranno mantenere tutti i progressi di gioco e gli acquisti sulla stessa piattaforma utilizzata durante il weekend di accesso gratuito. “È davvero il momento migliore per iniziare a giocare a Marvel’s Avengers. Ci avviciniamo al primo anniversario del gioco e chi vorrà provarlo si troverà davanti otto eroi, tonnellate di contenuti single-player e multiplayer, eventi in corso e altro ancora”, spiega Scot Amos, Co-Director di Crystal Dynamics.

Inoltre, ad agosto arriverà l’espansione Guerra per il Wakanda, quindi ora è un’ottima occasione per prepararsi a vestire i panni di Black Panther e affrontare Klaw insieme agli altri Avengers.

Durante il weekend di accesso gratuito saranno disponibili tutti gli elementi di Marvel’s Avengers, compresa l’epica campagna Riunione, l’Iniziativa Avengers in corso e le operazioni di Kate Bishop e Hawkeye. Marvel’s Avengers offre ai giocatori un’esperienza completa che mescola la campagna “Riunione”, una storia da giocare in singolo, con le missioni Zona di guerra dell’Iniziativa Avengers in corso, le quali porteranno gli Avengers in giro per il mondo e non solo. Ogni missione della campagna “Riuniti” è progettata per presentare le capacità uniche di uno o più eroi, mentre le missioni dell’Iniziativa Avengers possono essere giocate da soli con la tua squadra personalizzata controllata dall’IA oppure in un gruppo di massimo quattro giocatori, usando qualsiasi eroe disponibile al giocatore.