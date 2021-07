TikTok, come mettere Non Mi Piace ai video

Una breve guida per scoprire come mettere Non Mi Piace ai video su TikTok, al fine di non vederli più comparire nel feed.

Gli algoritmi di TikTok possono essere molto funzionali quando devono mostrare agli utenti i video a loro più adatti nel feed Per Te. Non sempre, tuttavia, ci azzeccano, e può capitare di trovarsi davanti a un flusso costante di video che non ci interessano veramente.

Non si tratta soltanto di clip di un certo spessore, come, per esempio, dichiarazioni politiche, religiose o sociali che potrebbero essere totalmente opposte alla visione dell’utente; ma anche di video semplicemente fastidiosi, come quelli su un genere di musica che non si ascolta o un tipo di umorismo che non è tanto apprezzato. Che cosa si può fare per limitare la presenza di clip simili nel proprio feed? Semplice: si può mettere Non Mi Piace così da dire TikTok che quel contenuto non è di proprio interesse.

Come mettere i Non Mi Piace su TikTok

Mettere Non Mi Piace su TikTok potrebbe quindi essere utile a modificare l’algoritmo e cambiare di conseguenza il proprio feed. Ecco come fare:

Premi a lungo sul video che non ti piace.

Si aprirà un menu a comparsa che ti consentirà di salvare il video, aggiungerlo ai tuoi preferiti, segnalarlo (se ritieni che sia offensivo) o dire semplicemente che non è di tuo interesse. In tal caso, fai tap su “Non mi interessa”.

Avrai quindi la possibilità di nascondere i video di quell’utente o tutte le clip che usano la musica alla base del video “non piaciuto” (se sei stanco di una particolare traccia audio).

Si può anche, tra l’altro, fare tap a lungo sui video live che non piacciono; in tal caso, si avrà immediatamente la possibilità di dire che non si è interessati o segnalare subito il video.