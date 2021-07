Xiaomi presenta in Italia cinque nuovi prodotti smart

Il colosso cinese ha presentato in Italia cinque nuovi prodotti smart, ovverosia router, monitor, cuffie, friggitrice e monopattino.

In occasione dell’evento Smart Living for Everyone, Xiaomi ha annunciato ben cinque nuovi dispositivi smart per tutti i gusti: si tratta, nel dettaglio, di un nuovo monitor, di un monopattino elettrico, di una friggitrice ad aria, di un nuovo router e di un paio di auricolari senza fili. Ma procediamo con ordine: per gli appassionati di intrattenimento e in particolare di videogame, anche online, il colosso cinese che opera nel campo dell’elettronica di consumo ha annunciato il Mi Router AX9000.

Disponibile in Italia al prezzo di 299,90€, il dispositivo è un Tri-Band WI-FI 6 che offre quindi i vantaggi della nuova tecnologia dell’omonimo protocollo di rete attraverso tre bande WiFi dedicate (una da 4GHZ e due da 5GHZ). E’ equipaggiato con SoC Qualcomm hexa-core, che lo aiuta a supportare stabilmente più device collegati, e gode di una velocità che arriva a 8354 Mb/s, elementi che lo rendono perfetti per il gaming e lo streaming più “pesante”.



Xiaomi, ecco Monitor e cuffie

Altro prodotto estremamente interessante per chi ama videogiocare è certamente il Mi 2K Gaming Monitor 27”, disponibile al prezzo di 499,99 €. Ampia gamma di colori con risoluzione QHD a 2560×1440 (ogni Mi 2K Gaming Monitor è stato calibrato in base allo standard △E < 2 – valore tipico), e frequenza di aggiornamento elevata di 165Hz, con un tempo di risposta veloce di 1 ms IMBC, sembrano ideali per garantire un’esperienza di gioco ultra nitida. Lo schermo rigido IPS ha un angolo di visualizzazione ultra ampio di 178°, con una visione chiara e realistica da ogni angolazione.

Il display avvolgente è dotato di una cornice sottile e ingegnosa su tre lati che elimina i bordi e consente l’uso combinato di più display per un’esperienza coinvolgente. Redmi Buds 3 Pro, dotati di Bluetooth 5.2, cancellazione attiva del rumore ibrida e modalità trasparenza, e quindi in grado di offrire un’esperienza eccezionale sia quando si tratta di ascoltare musica, i dialoghi fidi un film, gli effetti “in game” di un videogioco o si ha la necessità di parlare al telefono. Il tutto al prezzo di 69.90€.



Monopattino (scooter) elettrico e friggitrice

Passando a prodotti di più largo consumo, ecco Mi Electric Scooter 3: intuitivo e facile da usare, questo monopattino fa della batteria a lunga durata di 30 km, della possibilità di essere richiuso, del doppio impianto frenante rigenerativo eABS antibloccaggio, per un’efficiente e reattiva frenata di solo 4 metri, e del design pieghevole e portatile i suoi punti di forza. Quest’ultimo ha tra l’altro ricevuto il prestigioso Premio Red Dot “Best of the Best” oltre all’iF Design Award 2017. Lo Scooter Elettrico Mi, che monta un motore da 600W di potenza, ha perfino una luce posteriore e una anteriore da 1,1W con una potenza che raggiunge i 6 metri, per una maggior sicurezza. Prezzo? 449,90€.



Per gli amanti della buona tavola, infine, Xiaomi ha presentato anche in Europa il Mi Smart Air Fryer 3.5L, la friggitrice domestica di grande capacità senza olio multifunzione, display OLED, dal costo di 99,90€. Tra le peculiarità di questo dispositivo la possibilità di poterlo gestire a distanza attraverso l’applicazione Mi Home. Per il resto è possibile ovviamente preparare crocchette di patate, carne, pesce e tanti altri alimenti impanati, freschi o surgelati, sfogliare un ricettario e friggere ad aria con l’80% di grassi in meno senza rinunciare al piacere della buona tavola. Un fritto quindi più sano e salutare, che salva tra l’altro la casa anche dai cattivi odori e azzera la produzione di oli esausti, una delle fonti di inquinamento più pericolose per l’ambiente.